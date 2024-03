Microsoft rilascia l’anteprima di Copilot in Azure SQL Database

Microsoft ha annunciato un'altra estensione delle sue funzionalità di intelligenza artificiale generativa Copilot in un nuovo servizio. Questa volta si tratta di un'anteprima pubblica limitata di Copilot in Azure SQL Database. In un post sul blog, la società di Redmond ha dichiarato che la nuova estensione Copilot includerà due specifiche esperienze del portale Azure. La prima riguarda la conversione da linguaggio naturale a SQL. Infatti, secondo Microsoft: “questa esperienza nell'editor di query del portale di Azure per l’Azure SQL Database traduce le query in linguaggio naturale in SQL, rendendo le interazioni del database più intuitive”. La seconda riguarda l’integrazione con Azure Copilot. Come riportato dall’azienda “questa esperienza aggiunge le competenze del database SQL di Azure a Microsoft Copilot per Azure, offrendo ai clienti assistenza autonoma, e consente loro di gestire i propri database e risolvere i problemi in modo indipendente”.

Microsoft: come accedere a Copilot in Azure SQL Database

È possibile accedere alla funzionalità del linguaggio naturale accedendo al database SQL di Azure. Basta cliccare sul pulsante Launch di Copilot nella barra degli strumenti dell'editor di query dell'app. Da lì si potrà digitare la query. Successivamente, si può cliccare sul pulsante Generate Query, in modo da visualizzare la nuova istruzione di codice T-SQL. Gli utenti hanno la possibilità di eseguire tale istruzione o rifiutarla e digitare un nuovo prompt in linguaggio naturale. Ciò creerà una nuova istruzione di codice, ma non sostituirà il codice precedente creato.

La funzionalità di integrazione di Azure Copilot, come suggerisce il nome, offre agli utenti del database SQL di Azure l'accesso a Microsoft Copilot per Azure. Per esempio. Gli utenti possono digitare le domande e Copilot for Azure offrirà alcuni suggerimenti per risolvere i problemi. Microsoft ha anche aggiunto: “Copilot in Azure SQL Database integra i dati e formula risposte applicabili utilizzando documentazione pubblica, viste a gestione dinamica, archivio query, viste del catalogo e diagnostica di supportabilità di Azure”. Al momento, Microsoft offre a un numero limitato di utenti l'accesso all'anteprima pubblica di Copilot in Azure SQL Database. Gli utenti interessati dovranno iscriversi al programma. Purtroppo, Microsoft non ha indicato tempi certi per il rilascio in via ufficiale. Tuttavia, è probabile che ciò possa avvenire già nelle prossime settimane.