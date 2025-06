Microsoft rilascia l'aggiornamento per Windows 11 che corregge i riavvii improvvisi durante le sessioni di gaming

Il recente rilascio dell’aggiornamento KB5063060 per Windows 11 versione 24H2 rappresenta un intervento tempestivo e mirato da parte di Microsoft per risolvere un problema critico di compatibilità con il software Easy Anti-Cheat. L’azienda di Redmond ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nell’ascoltare il feedback degli utenti e nell’agire rapidamente per migliorare l’esperienza complessiva. Questo aggiornamento, identificato con la build 26100.4351, risolve un’incompatibilità che aveva causato riavvii imprevisti su alcuni sistemi durante l’esecuzione di videogiochi protetti dal noto sistema anti-cheating.

La natura del problema e la soluzione

Il conflitto tra Windows 11 e Easy Anti-Cheat si manifestava con riavvii improvvisi del sistema, verificatisi principalmente quando gli utenti avviavano titoli che utilizzano questo software di protezione. Le patch cumulative di giugno 2025 avevano introdotto questo problema, rendendo necessaria una soluzione urgente. L’aggiornamento KB5063060, essendo cumulativo, non solo affronta questa specifica incompatibilità, ma include anche tutte le correzioni e gli aggiornamenti di sicurezza precedentemente rilasciati. Questo garantisce agli utenti una maggiore stabilità e protezione complessiva del sistema operativo.

Gli utenti possono scaricare l’aggiornamento tramite il consueto canale di Windows Update oppure manualmente dal Microsoft Update Catalog. L’installazione è fortemente consigliata per tutti coloro che utilizzano videogiochi protetti da Easy Anti-Cheat, al fine di evitare malfunzionamenti durante le sessioni di gioco.

Persistenza di problemi su alcune configurazioni

Nonostante l’intervento risolutivo, Microsoft ha segnalato che alcuni problemi potrebbero ancora verificarsi su computer equipaggiati con processori Intel Alder Lake+ e tecnologia vPro. Su questi dispositivi, i crash possono continuare a verificarsi durante l’avvio di giochi che utilizzano Easy Anti-Cheat. Per mitigare tali inconvenienti, l’azienda consiglia di aggiornare i giochi alle versioni più recenti, che includono gli aggiornamenti del software anti-cheating.

Va sottolineato che, secondo Microsoft, il problema non ha interessato un numero significativo di utenti. Tuttavia, l’azienda ha ritenuto prioritario intervenire per garantire un’esperienza ottimale alla comunità di giocatori su Windows 11.

Implicazioni per gli utenti

Il rilascio tempestivo dell’aggiornamento KB5063060 sottolinea l’attenzione di Microsoft nei confronti della comunità gaming e della sicurezza dei propri sistemi. Gli utenti di Windows 11 versione 24H2 sono invitati a installare quanto prima l’aggiornamento per beneficiare di una migliore compatibilità con i giochi protetti da Easy Anti-Cheat e per assicurarsi che il sistema operativo sia dotato delle più recenti protezioni contro le vulnerabilità.