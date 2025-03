Microsoft rilascia la prima beta dell'SDK Azure per Rust

Microsoft ha reso disponibile la prima versione beta ufficiale del suo SDK Azure per Rust, è stato così compiuto un passo importante verso l'integrazione del linguaggio nell'infrastruttura Cloud della Casa di Redmond. Questa release iniziale include librerie per componenti fondamentali come per esempio Identity, Key Vault, Event Hubs e Cosmos DB. Ciò consente agli sviluppatori Rust di interagire direttamente con i servizi Cloud di Azure.

Un SDK per Rust su Azure

Rust sta guadagnando una popolarità sempre maggiore grazie alle prestazioni elevate e all'affidabilità nella gestione della memoria. Per questa ragione il suo utilizzo viene oggi preferito a quello di soluzioni storiche, come C, che non offrono le stesse garanzie in termini di sicurezza.

La struttura del linguaggio basata su ownership e un sistema di tipi rigoroso riduce la possibilità di molti errori comuni e ciò aiuta a migliorare la qualità del codice. Nello stesso tempo la sua sintassi e gli strumenti integrati rendono l'esperienza di sviluppo particolarmente efficiente. L'SDK di Microsoft è allineato con il sistema di gestione dei pacchetti di Rust, cargo. Le librerie, chiamate crate nell'ecosistema Rust, possono poi essere aggiunte facilmente nei progetti.

Novità anche per Cosmos DB

Nel contempo il team di Cosmos DB ha rilasciato un SDK dedicato per Rust. Una soluzione che offre un'API per la gestione di database e documenti. Come sottolineato da portavoce del team di Cosmos DB, grazie anche al supporto per WebAssembly Rust si starebbe rivelando una scelta ottimale per la gestione di carichi di lavoro ad alte prestazioni e per i sistemi distribuiti.

Con questa iniziativa Microsoft entra ufficialmente nel settore dei progetti Cloud based incentrati su Rust. In questo senso segue le orme di AWS che già offre un SDK per lo stesso linguaggio. Nei piani futuri di Microsoft troviamo anche l'espansione dell'SDK Azure per Rust con il supporto a nuovi servizi. Chi volesse testare il progetto può fare riferimento a GitHub dove è presente il repository ufficiale dell'SDK Azure per Rust.