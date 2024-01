Microsoft rilascia gratis il suo tutor di lettura AI

Microsoft ha reso disponibile Reading Coach, il suo strumento basato sull'intelligenza artificiale che fornisce agli studenti esercizi di lettura personalizzati. Questo sarà disponibile gratuitamente per chiunque disponga di un account Microsoft. Dalle scorse ore Reading Coach è disponibile in anteprima sul web, ma è in arrivo anche un'app per Windows. Inoltre, entro la primavera Reading Coach verrà integrato con sistemi di gestione dell'apprendimento come Canva. Come ricorda la stessa Microsoft in un post sul proprio blog: “è risaputo che la lettura è fondamentale per il successo accademico di uno studente. Gli studi dimostrano che i lettori fluenti hanno quattro volte più probabilità di diplomarsi e ottenere posti di lavoro migliori. Con la più recente tecnologia AI, abbiamo l’opportunità di fornire agli studenti esperienze di lettura personalizzate, coinvolgenti e trasformative”.

Microsoft: come funziona Reading Coach

Reading Coach si basa su Reading Progress, un plug-in per la versione incentrata sull'istruzione di Teams, Teams for Education. Questo è progettato per aiutare gli insegnanti a promuovere la fluidità della lettura nei loro studenti. Ispirata dal successo di Reading Progress, Microsoft ha lanciato Reading Coach nel 2022 come parte di Teams for Education e Immersive Reader. Quest’ultimo è il servizio di assistenza multipiattaforma dell'azienda per la comprensione del linguaggio e della lettura. Reading Coach funziona chiedendo agli studenti di identificare le parole con cui hanno maggiori difficoltà. In seguito, presenta loro strumenti per supportare la pratica indipendente e individualizzata. In base alle preferenze dell'insegnante, gli strumenti disponibili possono includere sintesi vocale, suddivisione delle sillabe e dizionari illustrati. Gli educatori possono visualizzare poi il lavoro dello studente e quali strumenti ha utilizzato per esercitarsi. Gli insegnanti possono anche condividere queste informazioni con gli stessi studenti.

Recentemente, Reading Coach ha ricevuto un miglioramento sotto forma di una funzionalità “scegli la tua storia”, basata sul servizio Azure OpenAI di Microsoft. Questa consente agli studenti di sfruttare l'intelligenza artificiale per generare la propria avventura narrativa. “Scegli la tua storia" di Reading Coach consente agli studenti di selezionare un personaggio, un'ambientazione e un livello di lettura. Inoltre, fa in modo che l'intelligenza artificiale crei contenuti basati su queste selezioni e sulle parole più impegnative dello studente. Microsoft afferma che il contenuto della storia è moderato e filtrato per aspetti come qualità, sicurezza e adeguatezza all'età. Reading Coach fornisce feedback sulla pronuncia, ascoltando lo studente leggere la storia e assegnando badge che sbloccano nuovi personaggi e scene man mano che progrediscono. Gli studenti che scelgono di non creare la propria storia possono invece scegliere tra passaggi selezionati in ReadWorks, una libreria di risorse per la comprensione della lettura.