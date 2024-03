Microsoft rilascia beta Windows 11 build 22635.3276 con bugfix

Microsoft ha rilasciato una nuova build del canale Beta per Windows Insider. La nuova build, 22635.3276 di KB5034857, contiene correzioni di bug relativi a Task Manager, Nearby Share (Condivisione nelle vicinanze) e Barra delle applicazioni. L'azienda di Redmond ha confermato che le segnalazioni di frequenti arresti anomali di Task Manager sono reali e che sta indagando sul problema. Oltre a questo problema, è stato riconosciuto anche il recente problema di Edge in cui i siti web non si caricavano. Per quanto riguarda Nearby Share è stato risolto un problema per cui i dispositivi con nomi lunghi non venivano visualizzati nella condivisione nelle vicinanze. Inoltre, Microsoft ha corretto un bug per cui i nomi dei dispositivi potevano mostrare inaspettatamente "????" invece del nome. Nel caso di Task Manager, è stato un problema che influiva sull'affidabilità del tool.

Microsoft: migliorie e problemi noti nella nuova Beta di Windows 11

Con la nuova Beta KB5034857, l’azienda di Redmond implementerà anche alcuni miglioramenti ad altre app e strumenti. Uno di questi riguarda l’assistente AI Copilot. Al passaggio del mouse sull’icona di Copilot nella barra delle applicazioni, si aprirà un riquadro dedicato. Se l’utente non interagisce con esso, questo si chiuderà automaticamente. Tale novità dovrebbe essere implementata per gli utenti di Windows Insider già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece le correzioni, Microsoft ha risolto un problema per cui l’icona degli highlights di ricerca nella barra delle applicazioni poteva non essere sincronizzata con gli highlights di ricerca del giorno.

L’azienda di Redmond ha segnalato alcuni problemi noti. Come riportato sul proprio blog ufficiale “gli utenti di Microsoft Defender Application Guard (MDAG) per Microsoft Edge potrebbero riscontrare un problema di connessione di rete assente durante la navigazione all'interno di MDAG. La soluzione alternativa consiste nel disabilitare i criteri aziendali MDAG o disinstallare MDAG tramite ‘Attiva e disattiva funzionalità Windows’ e riavviare. Promemoria: MDAG per Edge è una funzionalità deprecata”. Infine, Microsoft sta anche risolvendo un bug che causa un aumento degli arresti anomali di explorer.exe (Esplora file) per gli Insider nel canale beta.