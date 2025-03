Microsoft riattiva scorciatoia da tastiera rimossa un anno fa

Microsoft sta reintroducendo la scorciatoia da tastiera Win + C, disattivata ormai un anno fa nel tentativo di spingere gli utenti a utilizzare il nuovo tasto Copilot sulle tastiere di Windows. Tuttavia, da allora l’azienda di Redmond ha fatto marcia indietro, permettendo agli utenti di riassegnare il tasto per svolgere altre funzioni. Sembra infatti che Microsoft stia sperimentando il ripristino della scorciatoia Win + C, offrendo anche alcune opzioni per modificarne il comportamento.

Se non si ricorda più cosa facesse Win + C, si trattava di una scorciatoia mutevole che cambiava funzione in base al servizio che Microsoft voleva promuovere in quel momento. Inizialmente apriva Cortana, poi è stata assegnata a Teams e infine è diventata il tasto di scelta rapida per Copilot. Successivamente, Microsoft ha iniziato a chiedere ai produttori di tastiere di aggiungere un tasto dedicato a Copilot, rendendo superflua la scorciatoia Win + C. Di conseguenza, è stata eliminata e sembrava destinata a non tornare mai più. Tuttavia, l’entusiasmo per un tasto dedicato all’assistente Copilot non è stato all’altezza delle aspettative di Microsoft, che ha quindi iniziato a offrire agli utenti la possibilità di modificarne la funzione.

Microsoft: scorciatoia aprirà menu contestuale

Secondo quanto riportato dall’utente PhantomOfEarth su X, Microsoft potrebbe facendo marcia indietro nel rendere il tasto Copilot una funzionalità permanente e immutabile sulla tastiera. Ciò significa che la scorciatoia Win + C potrebbe tornare in modo stabile. Inoltre, PhantomOfEarth ha anche scovato diverse di informazioni a febbraio, sostenendo che Microsoft consentirà al tasto Copilot di aprire un menu contestuale. Si tratta della funzionalità che aveva il tasto della tastiera originale prima che diventasse Copilot. Da quanto si apprende, sembra che gli utenti potranno impostare un'azione che verrà eseguita sia dal tasto Copilot, sia dalla scorciatoia Win + C. Ciò significa che ci sono buone probabilità per gli utenti di aprire i menu contestuali con il tasto di scelta rapida.