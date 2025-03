Microsoft promuove ancora Copilot tramite le ricerche Bing

Microsoft ci riprova. Il gigante della tecnologia sta ora testando una nuova strategia, forse un po' strana, per indirizzare gli utenti al suo assistente AI Copilot. Redmond sta infatti utilizzando i risultati di ricerca di Bing in un modo che mira direttamente agli utenti che cercano i concorrenti di Copilot. L'ultima tattica di marketing di Microsoft prevede un nuovo "blocco Copilot" interattivo nei risultati di ricerca di Bing. Gli utenti che utilizzano Bing per cercare assistenti AI popolari, come Gemini, Grok, Claude, ChatGPT o Perplexity, non vedranno solo il solito elenco di link. Questi verranno accolti da una casella in evidenza che consente di digitare un messaggio direttamente a Microsoft Copilot. Premendo "Invio" sul messaggio, Copilot viene avviato in una nuova scheda, pronto per continuare la conversazione.

Microsoft: la tattica “aggressiva” di Redmond per promuovere il suo ecosistema

Questo non è il primo tentativo di Microsoft di usare la pagina dei risultati di ricerca di Bing per promuovere altri suoi prodotti e servizi. All'inizio di quest'anno, Bing ha imitato il design della home page di Google quando gli utenti cercavano "Google". Dopo una significativa resistenza da parte degli utenti, l’azienda di Redmond ha cambiato rotta. In seguito, Microsoft ha escogitato un approccio più sottile. Cercando "Google" su Bing, veniva visualizzata una seconda barra di ricerca in cima ai risultati, pre-focalizzata in modo che qualsiasi ulteriore digitazione venisse elaborata da Bing, non da Google. Questi tentativi evidenziano le tattiche aggressive di Microsoft di usare il suo motore di ricerca per promuovere il suo stesso ecosistema.

La nuova promozione Copilot di Microsoft è un modo intelligente, ma controverso, per far conoscere il suo assistente AI a più utenti. Resta da vedere se questa promozione “aggressiva” sarà efficace o incontrerà una resistenza da parte degli utenti, come già avvenuto in passato. Questa tattica si rivelerà vincente o l’azienda di Redmond dovrà nuovamente tornare sui suoi passi? Lo scopriremo presto.