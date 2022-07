Microsoft: problemi nell'uso di Outlook e Exchange Online

Nelle scorse ore, l'azienda di Redmond è stata fortemente impegnata in un’indagine per cercare di capire a cosa poteva essere dovuta l’interruzione che ha impattato alcuni servizi correlati a Microsoft 365. Gli utenti, infatti, avevano iniziato a segnalare problemi nel tentativo di accedere e gestire la posta elettronica tramite Outlook.com e Exchange Online.

Microsoft ha altresì riconosciuto che coloro che sfruttano Microsoft 365 potevano non essere in grado di accedere al portale Web di Outlook.com o ad altre funzionalità ad esso relative.

Fortunatamente la situazione pare essere rientrata. Dopo svariate ricerche, i tecnici dell'azienda hanno comunicato con un tweet apposito che il problema è stato individuato in una sezione dell’infrastruttura di rete che stava andando al di sotto delle soglie accettabili. Una volta trovato il problema, tutte le connessioni sono state reindirizzate verso un’infrastruttura alternativa e ciò ha confermato che le difficoltà sono rientrate.

We identified a section of our network infrastructure that was performing below acceptable thresholds. We've rerouted connections to alternate infrastructure and that confirmed the issue is resolved. For more details, please check EX401976 and OL401977 in the admin center

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 18, 2022