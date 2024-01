Microsoft potrebbe integrare Copilot in Esplora file su Windows 11

Gennaio è appena iniziato, ma il team di sviluppatori Windows ha già rilasciato due nuove build in fase di test: una nel Dev Channel e una nel Canary Channel. Entrambe le build contengono un'interessante modifica al codice che suggerisce che Copilot potrebbe essere visualizzato in più aree del sistema operativo. Da oggi gli utenti di Windows 11 possono accedere a Copilot premendo la sua icona sulla barra delle applicazioni, che potrebbe presto spostarsi nell'angolo in basso a destra, sostituendo il pulsante “Mostra desktop”. Tuttavia, le future build di Windows 11 potrebbero aggiungere nuove voci Copilot per attività specifiche o attività relative ai file (sezione Esplora file). Per il momento si tratta solo di speculazioni basate sulla riga di codice e sull'ID della funzione trovati dall'utente X @PhantomOfEarth nella build 26016: CopilotFEContextMenu: 45647150.

Looks like Copilot is coming to File Explorer context menus in some way soon, the latest Canary and Dev builds include a new velocity feature called CopilotFEContextMenu, 45647150 — PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 3, 2024

Microsoft: probabile ritorno di Timeline e introduzione di “Invia a Copilot” in Esplora File

Linee di codice come quella scoperta dall’utente X sono in linea con il recente rapporto sull'aggiunta di ulteriori funzionalità di intelligenza artificiale da parte di Microsoft alla versione Windows di prossima generazione, prevista per arrivare nella seconda metà del 2024. Una delle funzionalità di cui si vocifera è il ritorno di Timeline. Questa permetterà di tornare a qualsiasi app o schermata contenente una determinata richiesta. Inoltre, Microsoft prevede di implementare, tra le altre cose, la ricerca tramite l’utilizzo di linguaggio naturale. Inoltre, il noto leaker Leopeva64 ritiene che la modifica al codice sia stata apportata per introdurre l'opzione “Invia questo file a Copilot” o “Invia a Copilot” nel menu contestuale di Esplora file. Quando si invia un file a Copilot, questo può analizzarlo e creare un riepilogo per fornire i punti chiave di quel documento.

È ragionevole aspettarsi che Microsoft abbia intenzione di aggiungere nuove voci relative a Copilot a più aree della shell. Ciò renderà l'interazione con l'assistente AI e le sue funzionalità più semplice e accessibile. Tuttavia, considerando che ad oggi tratta soltanto di indiscrezioni, per avere la certezza dell’arrivo di queste nuove funzionalità bisognerà attendere maggiori dettagli da parte di Microsoft.