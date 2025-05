Microsoft potenzia la sicurezza di Copilot Chat con SafeLinks

La protezione degli utenti online si evolve continuamente, e Microsoft ha compiuto un importante passo avanti con l’integrazione della tecnologia SafeLinks di Defender nel servizio Copilot Chat di Microsoft 365. Questa innovazione offre una difesa in tempo reale contro link potenzialmente pericolosi, contribuendo a rafforzare la sicurezza URL per milioni di utenti.

SafeLinks, già disponibile su desktop, web e mobile, rappresenta una soluzione avanzata per contrastare le minacce informatiche. Quando l’intelligenza artificiale di Copilot genera risposte che includono link, SafeLinks verifica automaticamente ogni URL per identificare eventuali pericoli. In caso di minacce, il sistema avvisa l’utente e blocca l’accesso a siti malevoli, proteggendo così i dati sensibili e la navigazione online.

Questa funzionalità avanzata è inclusa senza costi aggiuntivi nei pacchetti Defender per Office 365 Plan 1 e Plan 2. Gli utenti non devono preoccuparsi di configurazioni complesse, poiché il sistema è operativo fin da subito. Inoltre, gli amministratori possono monitorare l’efficacia di SafeLinks tramite report dettagliati disponibili nel Security Center di Microsoft Defender, migliorando così la visibilità e il controllo sulla sicurezza aziendale.

Ulteriori novità

Oltre a SafeLinks, Microsoft ha implementato un sistema di verifica della reputazione in tempo reale per tutti gli utenti di Copilot Chat. Questa tecnologia fornisce avvisi immediati su link sospetti, consigliando di evitarne l’apertura e aumentando ulteriormente il livello di protezione.

Un’altra novità riguarda la politica di gestione dei link nei dati utilizzati per generare le risposte di Copilot. Microsoft ha scelto di non oscurare più i link, offrendo un accesso più diretto alle informazioni pertinenti e migliorando l’esperienza utente. Questa modifica rende la navigazione più fluida e trasparente, senza compromettere la sicurezza.

Guardando al futuro, Microsoft prevede di estendere le protezioni di SafeLinks anche alle chat integrate nelle applicazioni Copilot per Word, PowerPoint ed Excel. Questa espansione consoliderà ulteriormente la sicurezza dell’intero ecosistema Microsoft 365, offrendo agli utenti una protezione uniforme e affidabile in tutti i principali strumenti di produttività.