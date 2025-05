Microsoft porta la generazione di immagini GPT-4o su Copilot

Un'importante novità sta investendo il mondo della intelligenza artificiale applicata alle immagini: Microsoft ha annunciato l’integrazione delle avanzate capacità visive di GPT-4o all’interno di Copilot. Questa innovazione promette di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti visivi, aprendo nuove frontiere creative.

Microsoft GPT-4o su Copilot: modifiche con comandi testuali

Con oltre 700 milioni di immagini generate in una sola settimana su ChatGPT, la funzionalità ha già dimostrato il suo potenziale rivoluzionario. A circa 50 giorni dal debutto sulla piattaforma di OpenAI, Microsoft ha portato queste capacità su Copilot, rafforzando la propria offerta in un mercato sempre più competitivo. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti nell’espansione delle possibilità creative per gli utenti Microsoft.

Tra le novità introdotte, gli utenti potranno ora inserire testo leggibile e accurato all’interno delle immagini, modificare elaborati già creati con semplici comandi testuali, eseguire istruzioni complesse per risultati personalizzati e trasformare completamente lo stile di immagini esistenti. Queste funzionalità offrono un arsenale di strumenti innovativi per chi cerca di combinare creatività e tecnologia.

Microsoft GPT-4o su Copilot: ritardo e ulteriori novità

Tuttavia, il ritardo nell’implementazione rispetto ai concorrenti non è passato inosservato. Piattaforme come OpenAI con ChatGPT e Google con Gemini avevano già introdotto funzionalità simili, posizionandosi come leader tecnologici. Microsoft, pur puntando sull’innovazione, si trova a dover inseguire in un mercato che evolve a velocità vertiginosa.

Durante il 50° anniversario dell’azienda, Microsoft ha presentato ulteriori aggiornamenti per Copilot, incluse funzionalità di memoria avanzata e capacità visive potenziate. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, ha delineato una visione ambiziosa: trasformare Copilot in un assistente personale sempre più sofisticato e integrato nella vita quotidiana degli utenti.

La sfida principale per Microsoft rimane quella di mantenere il passo in un settore caratterizzato da una competizione serrata e da rapide innovazioni. La strategia dell’azienda riflette chiaramente la necessità di adattarsi alle esigenze degli utenti moderni, offrendo strumenti creativi capaci di distinguersi in un panorama sempre più affollato.