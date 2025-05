Microsoft Planner introduce Status Reports per una gestione dei progetti più rapida e personalizzata

La gestione dei report aziendali sta per cambiare grazie a una nuova funzionalità di Microsoft Planner. Denominata Status Reports, questa innovazione promette di automatizzare completamente la creazione di aggiornamenti sui progetti, consentendo ai manager di risparmiare tempo prezioso e aumentare l’efficienza.

Come funziona Status Reports?

Con un semplice clic, il sistema permette di generare report dettagliati che sintetizzano automaticamente progressi, obiettivi raggiunti, criticità e prossimi passi. Progettato per offrire una visione chiara dello stato di salute dei progetti, Status Reports aiuta a mettere in evidenza i successi, individuare eventuali ostacoli e condividere informazioni in modo rapido e accurato con team, dirigenti o clienti.

Gli utenti possono personalizzare i propri report scegliendo l’intervallo temporale da analizzare, impostando obiettivi specifici e adattando il tono comunicativo in base ai destinatari. La piattaforma supporta la modifica e la gestione in tempo reale dei documenti, promuovendo la collaborazione tra i membri del team. Una volta completato, il report può essere condiviso come componente Loop in Microsoft Teams, copiato in Outlook o trasformato in una newsletter SharePoint.

Come accedere a Status Reports?

Per accedere a questa funzionalità, gli utenti devono aprire l’app Planner all’interno di Microsoft Teams. Disponibile per i piani Premium o per quelli che includono almeno dieci attività gestite da un Project Manager, la creazione di un report richiede semplicemente di navigare nella scheda Reports e seguire le istruzioni guidate. Il sistema utilizza un agente Project Manager per analizzare i dati e creare un report personalizzato all’interno di un Loop Canvas.

Distribuzione in arrivo

La distribuzione di questa funzione inizierà nelle prossime settimane, inizialmente limitata agli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti. Per un utilizzo completo sarà necessario disporre sia di una licenza Microsoft 365 Copilot che di Microsoft Loop. Gli utenti con una sola di queste licenze potranno collaborare ai piani ma non interagire direttamente con l’agente Project Manager.