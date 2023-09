Microsoft Paint: arrivano livelli e trasparenza come su Photoshop

Microsoft Paint non è mai stato in grado di competere con programmi e piattaforme più complete, come Adobe Photoshop o Canva. Tuttavia, qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione. L’azienda di Redmond sta infatti introducendo due nuove funzionalità essenziali per qualsiasi editor di immagini: i livelli e la trasparenza. Ad annunciarlo è stato Dave Grochocki, Principal Program Manager Lead - Windows Inbox Apps, con un articolo sul blog ufficiale di Windows. Ad oggi queste novità sono disponibili soltanto per gli utenti Windows Insider, canali Canary e Dev (versione 11.2308.18.0 o superiore).

Microsoft Paint: come funzionano i livelli e la trasparenza

L’arrivo del supporto ai livelli e alla trasparenza su Paint è una vera rivoluzione per l’editor di immagini di Microsoft, fino ad oggi considerato non alla stregua di altri software dello stesso genere. I livelli permettono infatti di aggiungere dettagli ed effettuare qualsiasi tipo di modifica, senza compromettere l’immagine originale. Su Microsoft Paint basterà cliccare sul nuovo pulsante Livelli, che si troverà nella barra degli strumenti. I livelli possono essere aggiunti tramite l’apposito pannello che si aprirà sulla destra. Proprio come su Photoshop, è possibile nascondere, duplicare o unire i livelli.

L’altra novità è invece la trasparenza, che permette finalmente di salvare immagini PNG trasparenti (utile, ad esempio, quando si crea un logo). Quando si lavora con un solo livello verrà mostrata una trama a scacchiera al posto della pagina bianca. Cancellando un elemento dell’immagine, verrà adesso cancellato tutto. Se si lavora con più livelli, invece, quando si elimina un elemento in un livello, verranno mostrati gli elementi dei livelli sottostanti. Come accennato, queste novità sono attualmente esclusiva del programma Windows Insider. Tuttavia, se gli utenti dovessero rilasciare feedback positivi, il supporto ai livelli e alla trasparenza potrebbe arrivare già nei prossimi mesi anche per la versione ufficiale di Microsoft Paint per Windows 11.