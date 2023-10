Microsoft Outlook mostrerà gli eventi rifiutati nel Calendario

Il calendario di Outlook si aggiornerà nuovamente. Microsoft ha infatti implementato una nuova funzionalità che manterrà visibili anche gli eventi rifiutati dagli utenti. Non si tratta di una funzionalità di default, ma si potrà attivare manualmente. Fatto ciò, tutti gli eventi rifiutati rimarranno nel calendario, in modo che gli utenti possano trovare subito i documenti o le chat associate, aggiornare la risposta precedente o inoltrare l’evento a qualcun altro. Anche se gli eventi rifiutati rimarranno visibili, Outlook manterrà libera la fascia oraria dedicata, nel caso dovesse essere inviato un altro evento negli stessi orari. Come riportato sul blog di Windows, questa funzionalità non è ancora attiva, ma verrà rilasciata a livello globale su Microsoft Outlook nella seconda metà di novembre.

Microsoft Outlook: come visualizzare gli eventi rifiutati nel calendario

Come già accennato, la nuova funzionalità dovrà essere abilitata manualmente. Ciò sarà possibile sia dalla versione Web di Outlook, sia dalla nuova app Microsoft Outlook per Windows. In primis bisognerà accedere alle Impostazioni e selezionare Calendario. In seguito, si dovrà cliccare su Eventi e inviti, Salva eventi rifiutati e poi spuntare la casella su Mostra eventi rifiutati nel tuo calendario. Abilitata la funzione, tutti gli inviti a eventi o riunioni rifiutati verranno automaticamente salvati. Gli eventi potranno essere visualizzati in qualsiasi punto del calendario, ma anche su Teams e app di terze parti.

L’azienda di Redmond ricorda comunque che gli eventi rifiutati utilizzando la versione classica di Outlook per Windows non verranno conservati. La funzione è infatti compatibile solo con gli altri client di Outlook (nuova app per Windows, web, macOS, Android o iOS) e Microsoft Team. Questa nuova funzionalità dovrebbe ottimizzare la gestione del calendario e migliorare l’esperienza degli utenti su Microsoft Outlook. Cosa ne penseranno gli utenti? Troveranno la funzione pratica oppure preferiranno mantenere la funzione disabilitata per evitare confusione?