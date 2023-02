Microsoft Outlook: grane con il filtro antispam

Non sono state ore particolarmente facili per Microsoft Outlook e in special modo non lo sono state per tutti gli utenti che se ne servono per la gestione della propria posta elettronica. Nella serata di ieri, infatti, in molti hanno iniziato a segnalare che le proprie caselle email sono state invase da tantissimi messaggi di spam e phishing.

Microsoft Outlook: invasione di spam e phishing

La problematica, che pare essere circoscritta ai soli paesi europei e agli account di posta personali, è stata confermata da Microsoft stessa, la quale dopo aver fatto tutto le verifiche del caso ha provveduto ad applicare il prima possibile i dovuti fix, in maniera tale da porre rimedio alla situazione che era diventata letteralmente insostenibile.

Le segnalazioni dell’accaduto sono pervenute soprattutto su Reddit, su Twitter e sul sito Microsoft Community. Molti fanno notare che pur avendo abilitato l’opzione che blocca i messaggi indesiderati, Microsoft Outlook li ha comunque recapitati e addirittura in alcuni casi ha fatto lo stesso pure con le email precedentemente etichettate come spam.

Chi usa Microsoft Outlook su smartphone e tablet, inoltre, è stato costretto a disattivare le notifiche per la posta in arrivo. Alcuni utenti, in preda alla disperazione e alla scocciatura, hanno minacciato di abbandonare il client di casa Redmond e passare a Gmail.

Microsoft non ha comunicato i dettagli tecnici dell’accaduto, per cui attualmente non è chiaro il perché si sia verificata una situazione del genere. Va tuttavia tenuto presente che un bug simile era stato segnalato anche a novembre dello scorso anno, ma con una portata decisamente più limitate.