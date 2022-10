Microsoft OneNote: Pen Focused View sbarca su Windows

Nei giorni scorsi, Microsoft ha pubblicato un post sul suo sito mediate cui ha fatto sapere di aver reso disponibile una nuova e interessante funzionalità per coloro che si servono di OneNote su Windows, la quale va a migliorare enormemente l’accessibilità del famoso servizio per creare note e appunti. Si tratta della feature denominata PenFocused View.

OneNote: ecco come funziona PenFocused View

Come spiegato dalla stessa azienda di Redmond, questa nuova funzione consente di creare contenuti con il pennino associato al dispositivo senza andare incontro a distrazioni. OneNote, infatti, viene mostrato a tutto schermo, solo con gli strumenti necessari per scrivere, incluse le opzioni personalizzate. In base alle esigenze, però, la barra degli strumenti situata in alto a destra può essere mostrata o nascosta.

Occorre tuttavia tenere presente che questa nuova funzione non rappresenta un’esclusiva degli utenti Surface, come invece si potrebbe pensare, ma risulta fruibile pure da qualsiasi altro computer Windows, sia con che senza supporto al touch, ma è chiaro che il tutto funge in maniera ottimale sui dispositivi di casa Microsoft.

Quando la funzione è in uso, OneNote passa automaticamente alla modalità per evitare distrazioni quando il pennino viene preso per essere usato. Chi lo desidera, tuttavia, può disattivare questo comportamento accedendo al menu File dell’applicazione, selezionando la voce Opzioni, quindi quella Avanzate e rimuovendo il segno di spunta dalla casella in corrispondenza della dicitura apposita.

È bene però sapere che PenFocused View potrebbe non funzionare quando si usa un pennino in modalità Seleziona, a causa di un problema noto, in quanto il cursore potrebbe tornare allo strumento Pena.