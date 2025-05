Microsoft Office: un utente Reddit ha realizzato delle nuove icone del pacchetto, disponibili al download

Un interessante progetto amatoriale ha catturato l’attenzione degli utenti di Microsoft Office. Un utente di Reddit, conosciuto come u/Thunder_Ruler0, ha condiviso un set di icone non ufficiali per la suite Office, che ha suscitato un notevole interesse nella community. Questo lavoro, ispirato ai prototipi di design trapelati da Microsoft, offre un’anteprima di un possibile futuro estetico delle applicazioni Office, nonostante l’azienda non abbia ancora rilasciato un aggiornamento ufficiale.

Due ore di lavoro

Il progetto si distingue per l’efficienza e la creatività. Il creatore ha impiegato appena due ore per realizzare queste icone ad alta risoluzione, avvalendosi anche dell’intelligenza artificiale DALL-E 3 per perfezionare i dettagli grafici. Sebbene il risultato non raggiunga la precisione professionale, le icone rappresentano una soluzione di personalizzazione per gli utenti che desiderano rinnovare l’aspetto delle proprie applicazioni senza attendere un aggiornamento ufficiale.

Omaggio al design originale

Tra le proposte più apprezzate, spicca l’icona di Outlook reinterpretata in giallo, un omaggio al design originale dell’applicazione. Questa scelta cromatica ha evocato nostalgia e stimolato un acceso dibattito nella community sulla direzione che Microsoft dovrebbe intraprendere per il design delle sue applicazioni. L’attuale blu ufficiale è stato messo in discussione, con molti utenti che hanno espresso preferenze personali e opinioni divergenti sull’identità visiva delle app.

Microsoft si rivolge agli utenti

Il contesto in cui emerge questa iniziativa è segnato dall’incertezza. Microsoft, infatti, ha recentemente richiesto feedback agli utenti in merito a un possibile aggiornamento delle icone, ma non ha ancora fornito dettagli concreti o una timeline precisa per il rilascio. Alcuni osservatori ipotizzano che il progetto ufficiale possa subire modifiche significative o, addirittura, essere accantonato. Questo ha alimentato ulteriormente l’interesse per soluzioni alternative come il pacchetto amatoriale condiviso su Reddit.

Un pacchetto già disponibile

Per chi fosse interessato a utilizzare queste icone, il pacchetto è disponibile su Google Drive. Tuttavia, è necessario un passaggio aggiuntivo: i file, forniti in formato PNG, devono essere convertiti in formato ICO per essere utilizzati come icone di sistema. Questo piccolo ostacolo tecnico non ha scoraggiato gli utenti più intraprendenti, che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di personalizzare le proprie applicazioni Office.