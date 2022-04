Microsoft Office 2013: la data di scadenza prevista nel 2023

La data di fine servizio di Microsoft Office 2013 non è un segreto, anche se molti ad oggi non sanno quale sia con certezza. Come è possibile apprendere tramite la documentazione di Microsoft sull'argomento, tuttavia la data di fine del servizio esteso per Office 2013 è l'11 aprile 2023.

È così già da molto tempo.

La novità è che ora Microsoft sta spingendo molto di più per comunicare alle persone l'imminente fine del supporto.

Come riportato da BleepingComputer, Microsoft sta già avvertendo scherzosamente i clienti ricordando che i giorni del 2013 sono ormai contati.

Dopo cinque anni di supporto Mainstream e cinque anni di supporto esteso, Office 2013 raggiungerà la fine del supporto esteso l'11 aprile 2023.In base ai criteri del ciclo di vita fisso, dopo questa data gli aggiornamenti della sicurezza per Office 2013 non saranno più disponibili."

ha affermato Microsoft.

Microsoft Office 2013: ecco cosa succederà

Una volta arrivato l'11 aprile 2023, Office 2013 saluterà le nuove correzioni di bug e le patch di sicurezza di routine.

La mancanza di supporto per il prodotto ha delle conseguenze. Per coloro che desiderano la protezione e l'assistenza di Microsoft, è meglio eseguire l'aggiornamento a una versione più recente di Office. Oppure, per investire nel mantenere aggiornata la formazione Office nel lungo periodo, dovranno optare per la soluzione di Microsoft 365.

Anche altri prodotti Microsoft sono destinati a perdere le loro grazie di Redmond nel prossimo futuro. Windows 10 versione 20H2 è diretto verso la porta di uscita a maggio 2022, sebbene Windows 10 versione 21H2 sia ora ampiamente disponibile per raccogliere eventuali ritardatari. E non dimenticare che Internet Explorer segue la via dell’estinzione il 15 giugno 2022.