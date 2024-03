Microsoft: nuovi test di compatibilità dei requisiti Windows 11

Microsoft ha rilasciato la sua ultima build sui canali Canary e Dev di Windows Insider con la build 26085 (Windows 11 24H2). Sebbene non siano presenti nuove funzionalità, vi sono importanti bugfix, come un problema che impedisce lo spegnimento, la sospensione o l'ibernazione. L’azienda di Redmond ha anche rilasciato la nuova build Windows Insider per HLK (Hardware Lab Kit) con lo stesso numero di build. La build è disponibile sul sito ufficiale di Microsoft. Come pubblicato dall’utente Xeno sul proprio profilo X, la descrizione della build riporta la descrizione: “L'ultimo Windows Hardware Lab Kit (Windows HLK) ti aiuta a garantire che i driver e il sistema che sviluppi siano certificati come compatibili con Windows 10. Per ottenere la versione RTM, visitare la pagina di download di Hardware Dev Center HLK.” Il post menziona soltanto Windows 10. Tuttavia, come indicato dalla stessa Microsoft, si tratta di un errore.

When did we last get a Windows HLK Insider Preview?

Microsoft: cos’è il programma di compatibilità hardware di Windows

L'HLK rientra nell'ambito del WHCP, ovvero del Windows Hardware Compatibility Program. HLK o Hardware Lab Kit è un framework di test progettato per aiutare i fornitori di hardware e partner di Microsoft per testare e garantire la corretta compatibilità di hardware e driver su Windows 11 e 10. In questo modo tale sarà possibile ricevere la certificazione WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Prima di ciò, Microsoft ha annunciato l'aggiornamento HLK RTM (Release to Manufacturing) per la versione 23H2 nel settembre del 2023. Tuttavia, la società aveva già confermato in precedenza che non ci sarebbero state modifiche alla compatibilità hardware passando da 22H2 a 23H2. Questo è il motivo per cui nemmeno la certificazione WHCP è stata aggiornata, ma ha continuato a utilizzare lo stesso nome per la versione 22H2.

Tuttavia, con la versione Windows 11 24H2 le cose probabilmente saranno leggermente diverse in termini di compatibilità hardware. Infatti, Microsoft sembra aver apparentemente bloccato i processori molto vecchi a cui manca l'istruzione PopCnt. Però, per saperne di più sulla nuova compatibilità hardware, bisogna attendere un annuncio ufficiale.