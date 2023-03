Microsoft Modern Mobile Mouse: da oggi su Amazon a SOLI 24,99 Euro

Microsoft è ormai da sempre un leader indiscusso nel campo della tecnologia dedicata ai PC. Tutto questo grazie a prodotti incredibili, come sistemi operativi, software e hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, anche su prodotti a basso budget. Il colosso di Redmond ci viene incontro anche per quanto riguarda i mouse, con prodotti di facile applicazione, semplici nel design, e altamente funzionali, come il Microsoft Modern Mobile Mouse di cui parliamo oggi.

Inoltre, sappiate che ora potrete acquistare in offerta su Amazon questo Microsoft Modern Mobile Mouse a soli 24,99€, con uno sconto del 25% sul totale.

Microsoft Modern Mobile Mouse: ergonomia minimal

Un mouse adatto a tutti, con design che lo rendono utilizzabile in ambidestria. Connettibile tramite Bluetooth senza cavi a darvi noie, garantisce una navigazione precisa senza il peso né l'ingombro di un mouse tradizionale.

Il Microsoft Modern Mobile Mouse dispone inoltre del rilevamento ottico, e tramite la forma liscia e sagomata del prodotto si adatta in modo ergonomico alla mano dell'utente, rendendo più sopportabili e meno faticose le sessioni lavorative (o di utilizzo in generale). Nonostante non sia un mouse da gaming, è possibile applicarne l'utilizzo anche a determinati tipi di videogiochi, che non richiedano l'eccessivo spamming di click o più di 2 tasti.

