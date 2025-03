Microsoft: modelli AI capaci di competere con OpenAI e Anthropic

Nel 2019, Microsoft ha investito in OpenAI per promuovere la ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale e renderla accessibile a tutti come nuova piattaforma tecnologica. Negli anni, OpenAI è cresciuta da una piccola startup di ricerca AI a uno dei marchi di consumo più popolari su internet con ChatGPT. Per soddisfare le crescenti ambizioni di entrambe le aziende, Microsoft e OpenAI hanno recentemente apportato modifiche alla loro partnership. Redmond rimane un investitore importante in OpenAI, fornendo finanziamenti e capacità di elaborazione per supportare la sua crescita. Microsoft detiene anche i diritti sulla proprietà intellettuale di OpenAI, che include modelli e infrastruttura. Inoltre, le API di OpenAI saranno esclusive della piattaforma cloud pubblica Azure.

L'anno scorso, un report sosteneva che Microsoft stava sviluppando un LLM interno chiamato MAI-1 per competere con i modelli di OpenAI. Nelle scorse ore, The Information ha riferito che l’azienda ha sviluppato i propri modelli di "ragionamento" AI simili a o1 e o3-mini di OpenAI. Il documento menzionava anche che il team di OpenAI si rifiutava di condividere i dettagli tecnici su o1 con Microsoft, causando tensioni tra le aziende. Tuttavia, non è chiaro se ciò sia effettivamente accaduto poiché OpenAI ha l'obbligo legale di condividere la sua proprietà intellettuale con Redmond. Bloomberg ha riferito oggi che i risultati dei test interni dei nuovi modelli sviluppati internamente da Microsoft erano competitivi con i modelli all'avanguardia di OpenAI e Anthropic. L’azienda potrebbe iniziare a utilizzare questi modelli per potenziare il suo assistente Copilot sia per i consumatori che per i clienti aziendali.

Microsoft: doppia strategia per la sua sezione AI

L’azienda di Redmond ha anche in programma di offrire i suoi modelli tramite API agli sviluppatori entro la fine dell'anno. In merito alle storie di Bloomberg e The Information, un portavoce di Microsoft ha dichiarato: “come abbiamo detto in precedenza, stiamo utilizzando un mix di modelli, che include il proseguimento della nostra profonda partnership con OpenAI, insieme a modelli di Microsoft AI e modelli open source”. La doppia strategia Microsoft di partnership con OpenAI e sviluppo dei propri modelli posiziona l’azienda come un attore chiave nel futuro dell'AI.