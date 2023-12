Microsoft migliora la ricerca in Bing grazie alla “Deep Search”

Microsoft ha integrato su Bing una nuova funzionalità di ricerca approfondita (chiamata appunto “Deep Search”), basata sul modello GPT-4 di OpenAI. La funzionalità è progettata per fornire agli utenti risposte più pertinenti e complete a query di ricerca complesse. Microsoft sottolinea che Deep Search non sostituisce la ricerca web esistente di Bing, ma è invece un miglioramento che consente un'esplorazione più approfondita e ricca del web. Come riportato in un post sul blog ufficiale dell’azienda, la nuova funzionalità si basa sull'attuale indice web e sul sistema di classificazione di Bing e li migliora con l’ausilio di GPT-4, che usa la query di ricerca e la trasforma in una descrizione più completa di ciò che dovrebbe includere un insieme ideale di risultati.

Microsoft: come funziona la Deep Search su Bing

Per comprendere meglio il funzionamento di Deep Search, Microsoft riporta l’esempio di un utente intento ad esaminare i programmi fedeltà in diversi paesi. Questo inserirà ad esempio la query: “come funzionano i sistemi di punti in Giappone”. In questo caso Deep Search prenderebbe la query e la espanderebbe in questo modo: “Fornisci una spiegazione di come funzionano i vari programmi di carte fedeltà in Giappone, inclusi vantaggi, requisiti e limitazioni di ciascuno. Includi esempi di carte fedeltà popolari di diverse categorie, come minimarket, supermercati e ristoranti. Mostra un confronto tra vantaggi e svantaggi dell'utilizzo delle carte fedeltà rispetto ad altri metodi di pagamento in Giappone, inclusi premi e vantaggi attuali. Evidenzia i servizi più popolari e i commercianti partecipanti”. Questa descrizione estesa si rivela essere più utile di una semplice descrizione di poche parole e può aiutare l’utente a trovare ciò che desidera in breve tempo.

L’azienda di Redmond specifica ancora che, nei casi in cui la query di ricerca risultasse ambigua, Deep Search troverà tutte le possibili soluzioni e creerà una descrizione completa per ciascuna di esse. Toccherà poi all’utente selezionare quella corretta. Naturalmente, una volta creata la descrizione della query, Bing troverà risultati pertinenti, che spesso non vengono visualizzati nei tipici risultati di ricerca. Microsoft rileva infine che Deep Search può richiedere fino a 30 secondi per elaborare la richiesta, motivo per cui è facoltativo. Gli utenti che non desiderano risposte più complete possono tranquillamente continuare ad utilizzare la versione tradizionale della ricerca Bing.