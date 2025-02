Microsoft migliora contrasto del testo su Chromium per Windows

Microsoft ha affermato di aver migliorato il contrasto del testo in tutti i browser basati su Chromium per Windows, rendendolo più leggibile su alcuni display. Ciò è stato possibile grazie all’integrazione di un sistema avanzato di contrasto del testo e correzione gamma nel progetto open-source Chromium. Questa nuova modifica è quindi disponibile su tutti i browser Chromium, incluso Google Chrome 132, rilasciato il 14 gennaio. Gli utenti Windows possono anche regolare manualmente il contrasto del testo e i valori gamma utilizzando lo strumento ClearType Text Tuner. Per avviarlo, basta cercare "Regola testo ClearType" nel menu Start. Secondo quanto riportato dall’azienda: "In questo modo, la qualità e la chiarezza del testo visualizzato in tutti i browser basati su Chromium ora corrispondono a quelle di altre applicazioni Windows native. Con il miglioramento del contrasto del testo che abbiamo apportato a Chromium, Windows ClearType Text Tuner ora si applica anche al browser".

Microsoft: nuova versione di Edge aveva ereditato i problemi di sfocatura del testo

L’azienda di Redmond afferma che i problemi di testo sfocato riscontrati in vari browser basati su Chromium sono causati dal motore di rendering Skia. Questo motore genera un testo più "chiaro" in Chromium, un effetto particolarmente evidente nei caratteri CJK (cinese, giapponese e coreano). La versione classica di Microsoft Edge non aveva questo problema perché utilizzava l'API DirectWrite di DirectX, come tutte le applicazioni native di Windows. Ciò garantiva un rendering del testo coerente con le impostazioni di sistema. Tuttavia, una volta che Microsoft è passata a Chromium, Edge ha ereditato anche i problemi di sfocatura del testo perché Chromium utilizza DirectWrite solo "per alcune parti della pipeline di rendering del testo" e Skia per il resto.

L'azienda ha chiesto agli utenti di Microsoft Edge un feedback sulle nuove modifiche al rendering del testo. Inoltre, ha consigliato a coloro che utilizzano altri browser basati su Chromium di aprire un nuovo problema sul bug tracker di Chromium. A giugno 2021, il team di Microsoft Edge ha implementato un altro round di miglioramenti al rendering dei font nelle build di Edge Canary. Questo aggiornamento ha garantito che il browser rispettasse le impostazioni ClearType Tuner dell'utente durante l'applicazione delle correzioni gamma e dei miglioramenti del contrasto del testo.