Microsoft Lists migliora form per account aziendali e scolastici

Microsoft sta introducendo alcuni miglioramenti per la sua app Lists (Elenchi) dedicati agli account scolastici e business di Microsoft 365. Questi sono legati alla funzionalità dei moduli in Microsoft Lists e sono progettati per semplificare la raccolta di informazioni. Ciò consente di creare elenchi più velocemente rispetto alle versioni precedenti. In un post sul blog, la società spiega che gli utenti possono accedere a List, cliccare su Moduli, poi Nuovo Modulo e compilare le parti interessate. In seguito, potranno inviare il form agli altri utenti che dovranno completarlo. È anche possibile nascondere i campi che non devono essere compilati e aggiungerne altri. Gli utenti possono anche modificare i form con vari temi. Tuttavia, i loghi personalizzati verranno inclusi soltanto in una versione futura dell'app Elenchi.

Microsoft Lists: come inviare i form ad altri utenti

Una volta che l'utente ha creato il modulo che desidera inviare su Microsoft Lists, dovrà cliccare su Invia modulo e poi selezionare Copia collegamento. Fatto ciò, dovrà incollare il collegamento in un'e-mail o in un messaggio a chiunque desideri inviare il modulo. Tali utenti possono compilare il modulo creato. Una volta completato, viene inviato all'app Elenchi dell'utente, dove può ottenere informazioni su tali moduli per i suoi progetti. Le persone che compilano i moduli non potranno visualizzare l'elenco degli utenti. Inoltre, è possibile anche smettere di rispondere al modulo in qualsiasi momento. Come ricorda Microsoft: “I moduli di List servono per tenere traccia delle assunzioni, gestire gli ordini, accettare i problemi dei clienti, archiviare le spese e altro ancora. Ad esempio, un organizzatore di eventi può creare e gestire più moduli per lo stesso elenco monitorando partecipanti, feedback, logistica e altro. Ciascun modulo raccoglie elementi dell'elenco completo”.

L'azienda aggiunge infine che, i nuovi miglioramenti dei moduli in Elenchi Microsoft, non utilizzano le app stand-alone Microsoft Forms, Power Apps o app Power Automate.