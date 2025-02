Microsoft lancia sito web rinnovato per gli Add-ons di Edge

Sebbene Microsoft Edge possa installare estensioni dal Chrome Web Store, il browser ha il suo marketplace di estensioni chiamato Edge Add-ons. Il sito ha parecchie estensioni popolari e ora è in fase di rinnovamento. Nei giorni scorsi, l’azienda ha annunciato il sito web Edge Add-ons aggiornato nel blog ufficiale di Windows. Secondo l'annuncio, la nuova versione mira a "rendere più facile scoprire e acquisire componenti aggiuntivi come estensioni e temi tramite uno store più moderno, funzionale e fruibile". La nuova versione del sito web ha quattro sezioni situate nella parte superiore dello schermo. Si tratta di Discover (raccomandazioni e contenuti in evidenza), estensioni, temi e app della barra laterale. La barra di ricerca ora si trova nella stessa area, legata in modo permanente all'angolo in alto a destra dello schermo.

Microsoft: nuovo marketplace permetterà di filtrare i risultati di ricerca

Microsoft ha anche rielaborato il funzionamento dei suggerimenti nella barra di ricerca. Oltre a promettere "suggerimenti più pertinenti e utili mentre digiti", la barra di ricerca aggiornata ora presenta un pulsante "Ottieni" accanto al suggerimento evidenziato. Questo consente di installare rapidamente l'estensione direttamente dal menu a discesa. Inoltre, il sito web degli Add-ons permette di filtrare i risultati della ricerca in base a diversi tipi di prodotto, categorie, valutazioni e altro. Per quanto riguarda la sezione Temi, Microsoft afferma che ora è categorizzata in modo più efficiente. Infine, gli utenti di Microsoft Edge possono scoprire raccolte di estensioni e temi incentrati su argomenti o interessi specifici che possono aiutare a trovare un'estensione utile o un tema ordinato per nuovi look.

Il sito web Edge Add-ons aggiornato è ora disponibile per gli utenti di Edge. Il lancio sembra essere graduale. Ciò significa che alcuni utenti riceveranno l'archivio estensioni rinnovato nelle prossime settimane. Per chi non ha ancora familiarità con il sito web Edge Add-ons, può accedervi cliccando su Menu, poi Estensioni e, infine, Ottieni estensioni per Microsoft Edge.