Microsoft lancia l’editor sperimentale MSBuild per gli sviluppatori

MSBuild è la piattaforma di creazione e strumenti per le app di sviluppo software Visual Studio di Microsoft. Tuttavia, può essere difficile da utilizzare per alcuni sviluppatori. Oggi Microsoft ha annunciato di aver lanciato una versione sperimentale dell'editor MSBuild che spera sarà più semplice e utile per molti sviluppatori. In un post sul blog, Microsoft chiede alcuni feedback su questo editor sperimentale di MSBuild da parte degli sviluppatori che potrebbero aver bisogno di modificare direttamente i file csproj in modo da poter accedere a determinate funzionalità che non sono disponibili con l'interfaccia utente di Visual Studio. L’azienda di Redmond sottolinea poi che “potrebbe anche essere necessario modificare direttamente i file csproj durante l'unione delle modifiche dal controllo del codice sorgente oppure scrivere file di destinazione e props per l'uso locale o per la pubblicazione in un pacchetto NuGet”.

MSBuild: le novità dell’editor sperimentale di Microsoft

L'editor MSBuild può offrire informazioni rapide su proprietà, elementi e metadati nelle espressioni MSBuild, oltre alle normali informazioni rivelate per gli elementi XML. Come ricorda ancora Microsoft “Il popup Informazioni rapide è più ricco e presenta collegamenti profondi alla documentazione pertinente. Sono inoltre presenti collegamenti ipertestuali a riferimenti in altri file che potrebbero aiutarti a comprendere come tale proprietà o elemento viene utilizzato dagli obiettivi sottostanti”. L'editor sperimentale aggiunge anche IntelliSense “quasi ovunque nel file, con documentazione alimentata dai suoi schemi”. È poi presente un type system che consente agli sviluppatori di vedere eventuali “condizioni ed espressioni non valide” che potrebbero essere presenti prima di eseguire la build. Microsoft afferma che questo editor include un “nuovo formato di schema basato su json specifico per MSBuild”.

Al momento, questo strumento è disponibile solo per Visual Studio, ma è previsto l'aggiunta del supporto anche per Visual Studio Code. Inoltre, se il feedback sarà positivo, Microsoft prevede di renderlo l'editor MSBuild predefinito per tutti gli sviluppatori .NET. È possibile controllare l'editor sperimentale di MSBuild nel sito web di Visual Studio Marketplace.