Microsoft lancia il programma europeo per la sicurezza informatica

Un nuovo capitolo nella lotta contro i cyber-attacchi prende forma con l'annuncio di Microsoft del suo European Security Program, un'iniziativa pensata per rafforzare la cybersicurezza in Europa. L'annuncio, fatto a Berlino, rappresenta un'estensione del Government Security Program e sarà disponibile gratuitamente per i paesi dell'Unione Europea, inclusi quelli in fase di adesione, membri dell'EFTA, Regno Unito, Monaco e Vaticano.

La risposta dell'Europa alla crescita degli attacchi informatici

Negli ultimi anni, la crescita degli attacchi informatici sponsorizzati da stati come Russia, Iran, Cina e Corea del Nord ha spinto le aziende tecnologiche a cercare soluzioni più sofisticate. Questi attacchi mirano a compromettere infrastrutture digitali e reti aziendali europee, utilizzando tecniche avanzate per spionaggio e sabotaggio. Microsoft, con questa iniziativa, si pone l'obiettivo di contrastare queste minacce sempre più complesse.

L'impiego dell'AI

Un elemento chiave del programma è l'impiego dell'intelligenza artificiale per identificare e neutralizzare le minacce. Attraverso aggiornamenti istantanei e personalizzati sui rischi informatici, la piattaforma permetterà ai governi e alle istituzioni di rispondere rapidamente. Inoltre, sarà dedicata particolare attenzione al rilevamento di operazioni di disinformazione, come l'uso di deepfake, e alla protezione contro vulnerabilità emergenti.

Una rete fitta di collaborazioni

Il programma non si limita a fornire strumenti tecnologici avanzati, ma punta anche a creare una rete di collaborazioni. Microsoft rafforzerà i legami con Europol e il CyberPeace Institute, oltre a condividere l'intelligence generata dalla sua Digital Crimes Unit e dal Threat Analysis Center. Un esempio di successo recente è la neutralizzazione del malware Lumma infostealer, un'operazione che ha coinvolto diversi paesi europei tra cui Italia, Germania e Regno Unito.

Per una protezione ancora più capillare, il programma prevede collaborazioni con fornitori di servizi Internet per implementare soluzioni di sicurezza a livello utente. Inoltre, Microsoft continuerà a sostenere il GitHub Secure Open Source Fund, dimostrando il suo impegno verso la protezione dell'ecosistema digitale europeo.

Un investimento strategico

Questa iniziativa non rappresenta solo una risposta concreta alle minacce attuali, ma anche un investimento strategico per il futuro della sicurezza digitale in Europa. Con l'European Security Program, Microsoft riafferma il suo ruolo di leader nella lotta contro i attacchi informatici, dimostrando come l'innovazione tecnologica e la collaborazione possano fare la differenza in un contesto globale sempre più complesso.