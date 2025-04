Microsoft introduce una funzione di Copilot per creare slide PowerPoint

Scopri la nuova funzione di Copilot per PowerPoint: crea slide in pochi click con documenti e prompt. Disponibile per utenti Windows con licenza Copilot.

