Microsoft introduce modifiche alla sicurezza di AutoUpdate per Mac

La sicurezza non è mai troppa quando si tratta di proteggere i propri dispositivi e dati. A tal proposito, Ryan Haning, Product Manager di Microsoft 365 per Mac, ha annunciato una significativa modifica al sistema di aggiornamento automatico per i dispositivi macOS, sottolineando l'importanza di una protezione avanzata per gli utenti.

Microsoft ha introdotto un'importante innovazione nel sistema AutoUpdate per Mac. Con l'arrivo della versione 4.79, l'azienda di Redmond ha implementato nuove restrizioni sull'uso della preferenza ManifestServer nei dispositivi non gestiti. Questo cambiamento consente configurazioni personalizzate esclusivamente sui Mac controllati tramite soluzioni di MDM gestione dispositivi (Mobile Device Management).

Alcune raccomandazioni

Questa nuova politica rappresenta un passo cruciale per rafforzare la sicurezza degli aggiornamenti su Mac. Bloccando l'utilizzo di percorsi personalizzati sui dispositivi non gestiti, Microsoft riduce il rischio di installazione di software obsoleti o potenzialmente dannosi. L'obiettivo è chiaro: creare una barriera contro configurazioni non autorizzate che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

Per le organizzazioni IT, questa modifica implica l'adozione di nuove pratiche operative. È essenziale garantire che i Mac che necessitano di configurazioni specifiche siano correttamente registrati in piattaforme di gestione approvate, come Microsoft Endpoint Manager. Questo passaggio è fondamentale per assicurare che le nuove linee guida siano rispettate e che gli aggiornamenti software avvengano senza interruzioni.

Microsoft ha fornito alcune raccomandazioni chiave per i responsabili IT, tra cui: