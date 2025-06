Microsoft introduce il nuovo menu Start per Windows 11: nuovo design e nuove funzionalità

Il menu Start di Windows 11 si rinnova completamente, introducendo un design più moderno e funzionale per rispondere alle esigenze degli utenti di oggi. Grazie a un aggiornamento distribuito attraverso il Dev Channel, Microsoft trasforma uno degli elementi centrali del sistema operativo, rendendolo più accessibile e personalizzabile.

Nuovo menu start Windows 11: visualizzare tutte le app

La principale innovazione riguarda la possibilità di visualizzare tutte le applicazioni installate senza dover navigare tra diverse pagine, semplificando così l’interazione con il sistema. L’aggiornamento offre due modalità di visualizzazione innovative: la "vista a categoria", che organizza le app per tipologia, e la "vista a griglia", che le ordina alfabeticamente richiamando il layout classico di Windows. Inoltre, gli utenti possono disattivare la sezione "Consigliati" per massimizzare lo spazio dedicato alle applicazioni.

Nuovo menu start Windows 11: adattabilità

Un altro aspetto significativo è l’adattabilità del menu alle dimensioni dello schermo. Sui dispositivi con display più ampi, il menu può ospitare fino a otto colonne di app, sei elementi consigliati e quattro colonne di categorie. Al contrario, sui dispositivi più compatti, il layout si ridimensiona automaticamente per garantire una navigazione ottimale.

Nuovo menu start Windows 11: integrazione migliorata

Tra le altre novità spicca l’integrazione migliorata con i dispositivi mobili. Grazie a un nuovo pulsante dedicato, gli utenti possono espandere o comprimere l’interfaccia Phone Link direttamente dal menu Start, facilitando l’accesso a messaggi e chiamate recenti dal proprio smartphone. Questa funzione sottolinea l’impegno di Microsoft nel creare un ecosistema sempre più connesso e integrato.

Nuovo menu start Windows 11: widget e gaming

Un altro elemento di personalizzazione riguarda i widget, che ora possono essere configurati per mostrare informazioni specifiche nella schermata di blocco. Questa funzione consente agli utenti di scegliere i dati più rilevanti da visualizzare, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Infine, per gli appassionati di gaming, è stata introdotta una tastiera virtuale per gamepad, che permette di inserire il PIN di accesso direttamente dal controller. Questa funzione si rivela particolarmente utile per i dispositivi di gioco portatili, come i nuovi ROG Xbox Ally, rendendo l’interazione più fluida e immediata.