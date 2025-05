Microsoft integra delle funzionalità AI in Notepad, Paint e Snipping Tool

Le celebri applicazioni Notepad, Paint e Snipping Tool riceveranno un importante aggiornamento grazie all'integrazione di tecnologie basate sull'AI, già disponibili per gli utenti dei canali Canary e Dev del programma Windows Insiders.

Write: la funzione AI per Notedpad

Tra le innovazioni più rilevanti, spicca l'introduzione della funzione Write in Notepad. Questo strumento basato sull'AI consente di generare testi completi a partire da semplici istruzioni fornite dall'utente. La funzionalità si affianca a strumenti già noti come "Summarize" e "Rewrite", progettati rispettivamente per sintetizzare documenti e modificare il tono o la lunghezza dei testi esistenti. Questi miglioramenti mirano a potenziare la produttività e a semplificare il lavoro degli utenti.

Paint: generatore AI di adesivi

Per gli appassionati di grafica, Paint si rinnova con l'introduzione di un generatore di adesivi basato sull'AI. Questo strumento consente di trasformare descrizioni testuali in elementi grafici personalizzati, aprendo nuove possibilità creative. Inoltre, l'applicazione è stata dotata di uno strumento di selezione intelligente, che rende più semplice isolare e modificare oggetti specifici all'interno delle immagini.

Perfect Screenshot: l'aggiornamento per Snipping Tool

Non meno interessante è l'aggiornamento dello Snipping Tool, che introduce la funzione "Perfect Screenshot". Questa miglioria ottimizza automaticamente le catture di schermo, offrendo risultati più precisi e professionali. Tra le novità si segnala anche un selettore cromatico avanzato, che permette di visualizzare i valori di colore in formato HEX, RGB o HSL, e include funzionalità di zoom per selezioni più accurate.

La strategia di Microsoft

Un aspetto importante da considerare è che l'accesso alle funzionalità avanzate, come "Write" in Notepad, richiederà un account Microsoft. Inoltre, è stato implementato un sistema a crediti per l'utilizzo di questi servizi, anche se i dettagli sui costi non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Questi aggiornamenti riflettono chiaramente la strategia di Microsoft di modernizzare i suoi strumenti storici, integrando tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza utente. Con Windows 11 e il crescente impiego di Copilot, l'azienda dimostra un impegno costante nel combinare innovazione e funzionalità per soddisfare le esigenze di produttività e creatività degli utenti.