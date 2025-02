Microsoft includerà notifiche per le chiamate in arrivo su Edge

In un recente post del blog, Microsoft ha annunciato una nuova proposta per consentire alle web app di inviare notifiche di chiamata in arrivo tramite l'API delle notifiche tramite il browser Edge. L’azienda desidera estendere l'API delle notifiche per supportare gli standard delle chiamate in arrivo. Ciò consentirà la personalizzazione dei pulsanti delle chiamate in arrivo. Si potranno usare opzioni come "Chiudi" per ignorare la notifica, "Audio" per rispondere alla chiamata in modalità audio o "Video" per passare a una videochiamata. L'API delle notifiche, nel suo stato attuale, non consente agli sviluppatori di fare determinate attività. Ad esempio, non è possibile rendere una notifica ad alta priorità, associare una suoneria alle notifiche o personalizzare i pulsanti che compaiono in una notifica.

Secondo la proposta di Microsoft, gli sviluppatori di applicazioni VoIP possono usare la proprietà "scenario" proposta nel parametro opzioni esistente per specificare se una notifica è una chiamata in arrivo. La proprietà "scenario" può accettare due valori: incoming-call e default, con la possibilità di più scenari come allarmi e promemoria. Una notifica con uno scenario "incoming-call" avrà naturalmente una priorità più alta.

Microsoft: app di notifica chiamata simile a quelle per Android e iOS

Con questa proposta, Microsoft mira a eguagliare ciò che altre piattaforme offrono già per i casi d'uso VoIP. Ad esempio, su Android, è disponibile un modello di notifica CallStyle a partire da Android 12 (livello API 31). Questa permette di visualizzare in modo evidente le informazioni del chiamante e fornisce azioni come "Rispondi" e "Rifiuta" per le chiamate in arrivo. Su iOS, CallKit consente alle app VoIP di visualizzare le chiamate in arrivo con la stessa interfaccia dell'app nativa Telefono.

Microsoft ha inoltre pensato agli utenti preoccupati da potenziali abusi. Per mitigare l'abuso di suonerie da web app, l’azienda afferma che la soluzione più semplice è disabilitare le notifiche per quell'applicazione specifica. Le suonerie, secondo la proposta di Microsoft, saranno disponibili solo nella versione Progressive Web App (PWA) di un sito web. Naturalmente, ad oggi non è chiaro se e quando la nuova funzionalità per Edge verrà introdotta. In questa fase, l’azienda di Redmond ha chiesto agli utenti di lasciare il proprio feedback in modo che, una volta rilasciata, tale funzionalità offra la migliore esperienza per gli utilizzatori finali.