Microsoft Ignite: le novità per gli sviluppatori

Nel corso dell'ultima edizione di Ignite, la conferenza che Microsoft dedica annualmente agli sviluppatori, Satya Nadella e soci hanno svelato quelle che saranno le novità del gruppo per i coder di tutto il mondo.

GitHub Advanced Security

Tra gli annunci più rilevanti troviamo GitHub Advanced Security per Azure DevOps, una piattaforma pensata per integrare le funzionalità di sicurezza presenti in quest'ultimo con soluzioni per la rilevazione delle dipendenze insicure, l'identificazione di vulnerabilità che potrebbero spianare la strada ad attacchi basati sulla SQL injection, l'emersione degli errori di codice e delle credenziali involontariamente salvate all'interno dei repository.

Azure App Service

Buone notizie anche per quanto riguarda Azure App Service che ora supporta anche la programmazione in linguaggio GO.

Abbiamo poi il supporto nativo per PHP 8.1 e Python 3.10, mentre dovrebbe essere in arrivo la compatibilità come Python 3.11, PHP 8.2 e Node.js 18.

Microsoft Dev Box

Microsoft Dev Box, il servizio che consente agli amministratori di sistema che operano su Azure di creare delle Macchine Virtuali appositamente dedicate allo sviluppo, si arricchisce ora con gli Azure Deployment Environment attualmente in fase di anteprima tecnica.

Si tratta in sostanza di template pronti all'uso che permettono di definire delle infrastrutture Cloud utilizzabili sia in fase di coding che di produzione. Tali template vengono proposti sotto forma di file ARM ma presto dovrebbero essere pronte anche delle alternative basate su Terraform e Bicep.

Power Pages

Una segnalazione a parte riguarda la più recente implementazione di Power Pages, l'applicazione realizzata dalla Casa di Redmond per lo sviluppo low-code di applicazioni Web. Quest'ultima infatti sarà presto disponibile per tutti gli sviluppatori.

Tra le principali novità merita sicuramente di essere segnalata l'integrazione completa con Visual Studio Code in versione Web based. In questo modo Power Pages diventa uno strumento adatto anche ai professionisti che non temono di mettere mano al codice durante il loro lavoro.