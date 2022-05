Microsoft ha rilasciato un nuovo update della sua distribuzione Linux CBL-Mariner 1.0

Il team di developer Microsoft ha rilasciato un nuovo update della propria distribuzione Linux, dedicata al vastissimo ventaglio di servizi della propria piattaforma cloud Azure, chiamata CBL-Mariner 1.0. Anche se la scorsa settimana è stata avviata la distribuzione della production release di CBL-Mariner 2.0 questo non significa che il supporto per le precedenti versioni verrà tagliato e l'update distribuito in questi giorni ne è la dimostrazione.

L'upgrade etichettato come" May 2022" introduce diverse novità di rilievo che consentono di migliorare le prestazioni e l'user experience generale del sistema. Infatti il team ha eseguito il backporting di diverse innovazioni presenti in CBL-Mariner 2.0 ed ha ultimato l'aggiornamento di svariati pacchetti e funzionalità "core".

In questa build troviamo ad esempio una nuova udev rule dedicata appositamente ai PHP Hyper-V device. Inoltre sono state implementate le marketplace Gen2 ARM image ed è stato eseguito l'update alle ultime versioni del Microsoft trusted root CA. Il team di coder ha anche adottato Linux 5.1o come release del kernel di riferimento per CBL-Mariner 1.0. Tale scelta garantisce l'accesso ad una serie di tecnologie che consentono un boost delle performance non indifferente. Oltretutto nei repository è ora possibile reperire i pacchetti più recenti di un vasto bacino di software come ad esempio: Vim, MySQL, VSFTPD, Busybox, Golang, GRUB2 e Nginx.

CBL-Mariner 1.0 May 2022 beneficia di una serie di patch e bugfix che correggono numerose falle di sicurezza etichettate come CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), alcune anche molto gravi, emerse negli ultimi mesi.

Tale aggiornamento è dunque disponibile per tutti coloro che non sono già migranti a CBL-Mariner 2.0. L'update infatti può essere rimandato per tutta una serie di motivazioni tecniche. Non di rado infatti le aziende preferiscono non aggiornare alle nuove major release del sistema operativo perché necessitano di un ambiente il più stabile e duraturo possibile in modo tale da poter sviluppare e mantenere un determinato servizio.