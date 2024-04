Microsoft: Gmail blocca alcune e-mail Outlook considerate spam

Microsoft ha confermato che alcuni utenti di Outlook.com riscontrano problemi con i messaggi di posta elettronica bloccati e contrassegnati come spam. Ciò avviene quando questi tentano di inviare messaggi di posta elettronica agli account Gmail. Secondo un documento di supporto pubblicato da Redmond, tale problema noto colpisce solo gli utenti con domini statunitensi di Outlook.com. Gli utenti interessati dal problema ricevono delle e-mail di follow-up dai server di Gmail, che segnalano i propri messaggi come sospetti. Proprio per questo viene impedito loro di raggiungere la casella di posta del destinatario. Il sito web del supporto di Google afferma che è molto probabile che solo un sottoinsieme di questi messaggi venga bloccato perché hanno “una forte probabilità di essere spam”.

Microsoft: soluzione temporanea per evitare il blocco e-mail su Outlook

Fino a quando il team di Outlook.com non sarà in grado di risolvere questo problema appena riconosciuto, Microsoft consiglia agli utenti interessati di aggiungere un alias di Outlook.com ai propri account e di inviare e-mail ai contatti Gmail utilizzando tale alias. Gli alias di Outlook sono indirizzi e-mail aggiuntivi associati all’account Outlook.com. Questi utilizzano la stessa casella di posta, elenco contatti e impostazioni dell'account dell'indirizzo e-mail principale. Gli utenti possono accedere ai propri account Outlook.com con qualsiasi alias perché utilizzano tutti le stesse credenziali. Per aggiungere un nuovo alias, basta accedere alle impostazioni di Outlook, cliccare su “Sincronizza la posta elettronica” e poi “Aggiungi un alias”. Crea un nuovo indirizzo e-mail di Outlook.com e designalo come alias o aggiungi un indirizzo e-mail esistente come alias, quindi fai clic su "Aggiungi alias". A questo punto puoi utilizzare tale indirizzo per evitare il blocco di Google Chrome.

Microsoft non ha svelato la causa del problema. Tuttavia, Google suggerisce che Redmond dovrebbe rivedere le sue nuove linee guida per migliorare la consegna delle e-mail di Outlook agli account Gmail. Google sta infatti bloccando le e-mail inviate da mittenti di massa che non seguono soglie di spam più rigorose e non autenticano i loro messaggi come richiesto dalle nuove linee guida progettate per rafforzare le difese contro spam e attacchi di phishing. Come riportato dall’azienda di Mountain View, “Da aprile 2024 inizieremo a rifiutare il traffico non conforme. Il rifiuto sarà graduale e avrà impatto solo sul traffico non conforme. Raccomandiamo vivamente ai mittenti di utilizzare il periodo temporaneo di applicazione degli errori per apportare le modifiche necessarie per diventare conformi”. Infine, a giugno Google inizierà ad applicare questi requisiti per impedire a spam, tentativi di phishing e malware di raggiungere le caselle di posta dei propri utenti.