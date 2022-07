Microsoft Excel: le formule base da conoscere

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto a che fare con Microsoft Excel, programma di calcolo per eccellenza che permette di gestire attività sia lavorative che legate alla vita quotidiana, come ad esempio per tenere traccia delle spese famigliari o delle bollette da pagare. Eppure, nonostante sia un software ampiamente noto e utilizzato, non tutti sono a conoscenza delle varie formule possibili in un foglio di calcolo Excel, né di tutte le sue funzionalità che spesso ignoriamo. Ecco quindi cinque formule che ti saranno utilissime per il tuo prossimo progetto con Microsoft Excel.

1. Come eseguire la somma con Excel

Se vuoi sommare i numeri presenti in determinate celle, ti basterà (in una cella vuota) utilizzare il simbolo matematico del “+”. Se, ad esempio, vuoi sommare le celle A1, B1 e C1, dovrai scrivere: = A1 + B1 + C1 per ottenere il risultato. Altrimenti, se l'intervallo di celle è più ampio (ad esempio vuoi sommare i numeri nelle celle dalla A7 alla A17, dovrai scrivere =SOMMA(A7:A17). Naturalmente puoi aggiungere e modificare come vuoi questi valori. Se vuoi aggiungere celle di colonne vicine puoi sempre inserirle tra parentesi, separate da un punto e virgola. Ad esempio =SOMMA (A1;B5:B15;C3) sommerà le celle A1, dalla B5 alla B15 e la C3.

2. Come eseguire un prodotto utilizzando Excel

Il procedimento è simile a quello della somma, solamente che il simbolo matematico da utilizzare non è il “+” ma l'asterisco “*”. Un esempio pratico: =A1*A6*B8*C10 moltiplicherà i numeri nelle celle A1, A6, B8 e C10. Quando c'è da moltiplicare un intervallo di celle, puoi semplicemente scrivere =PRODOTTO(A1:A5;B7), sostituendo nella parentesi le celle che vuoi moltiplicare (esattamente come nella somma). La divisione funziona nello stesso identico modo, sostituendo il simbolo asterisco con “/” e “PRODOTTO” con “QUOZIENTE”.

3. Come ottenere la media con Excel

Se sei arrivato fin qui, avrai intuito che le operazioni semplici con Excel sono molto simili tra loro a parte qualche logica differenza di sintassi. Il calcolo della media non è esente: esiste una formula molto pratica per calcolarla. Ti basterà scrivere =MEDIA(A1;B6;C9), sostituendo come sempre le celle con quelle del tuo foglio di calcolo. Anche gli intervalli sono gestiti nel medesimo modo delle operazioni precedenti.

4. Inserire data e ora con Excel

Per scrivere l'ora corrente esatta (molto utile, ad esempio, per segnalare quando un elemento è stato inserito) è sufficiente scrivere l'apposita formula =ADESSO(). Non è più necessario inserire le celle di riferimento perché Excel utilizza automaticamente l'ora e la data del computer in uso.

5. Excel, come eliminare gli spazi vuoti

Infine, un utilissimo comando è =ANNULLA.SPAZIO che ha come funzione quella di eliminare gli spazi vuoti in eccesso all'interno delle celle (ad eccezione degli spazi tra le parole). Questi spazi potrebbero comparire quando incolliamo qualcosa all'interno del foglio di calcolo.

Microsoft Excel: come usare il programma

