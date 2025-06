Microsoft Edit: ritorna il classico editor MS-DOS in versione open source

La tecnologia guarda al passato per offrire una nuova prospettiva sul futuro. Con un annuncio che ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di software vintage, Microsoft Edit, il leggendario editor MS-DOS, ritorna in una veste completamente rinnovata. Questa volta, si presenta come un software open source, mantenendo il suo caratteristico stile retrò, ma arricchito da funzionalità moderne e dalla compatibilità Linux, macOS e Windows.

Un ritorno inatteso

Presentato durante la conferenza Build, il nuovo Edit segna il revival di un'applicazione introdotta per la prima volta nel 1991 con MS-DOS 5.0. Il software è stato riscritto utilizzando il linguaggio Rust, noto per la sua sicurezza e velocità, ed è ora disponibile su GitHub, offrendo agli sviluppatori la possibilità di contribuire e personalizzare il progetto. Questo rilancio celebra la storia del software mentre abbraccia le esigenze degli utenti contemporanei.

Un editor semplice in un mondo complesso

In un'epoca dominata da strumenti avanzati come gli IDE, editor a riga di comando come Edit trovano ancora il loro spazio. A differenza di alternative potenti ma complesse come Vim, Edit punta a un equilibrio tra semplicità e funzionalità. Supporta Unicode, espressioni regolari e file di grandi dimensioni, mantenendo un'interfaccia intuitiva e leggera, ideale sia per i principianti che per gli utenti esperti.

Un omaggio alla tradizione

Quando fu lanciato, MS-DOS Edit rappresentò un salto evolutivo rispetto a EDLIN, grazie a caratteristiche come l'interfaccia a schermo intero e il supporto per il mouse. La versione moderna conserva questo spirito innovativo, con un peso di soli 250 KB, un omaggio alla leggerezza e all'efficienza del software originale. Questo aggiornamento non è solo un ritorno nostalgico, ma anche un tributo alla semplicità che ha definito un'epoca.

Reazioni e impatto sulla community

La risposta della community tecnologica è stata entusiasta, con molti utenti Linux che hanno accolto con favore questa apertura da parte di Microsoft verso un ecosistema più inclusivo. Commenti su Reddit e altre piattaforme social testimoniano l'entusiasmo per un software che ora può essere utilizzato su sistemi operativi non Microsoft, segnando un punto di incontro tra passato e presente.

Come scaricarlo

Per chi desidera provare il nuovo Edit, il codice sorgente è disponibile su GitHub. Gli utenti Linux possono accedere a un pacchetto Snap non ufficiale, mentre gli appassionati del vintage possono esplorare la versione originale del 1991 sull'Internet Archive. Questo rilancio dimostra come la tecnologia possa evolversi senza perdere di vista le sue radici, combinando tradizione e innovazione in un progetto che celebra la collaborazione e l'open source.