Microsoft Edge: tante novità nel canale Dev

Nel corso delle ultime ore, Microsoft Edge in variante Dev per Windows, macOS, Linux, Android e iOS è stato aggiornato alla versione 110.0.1587.1. Questa è la seconda build di Edge del canale Dev per la versione 110 e introduce tutte le novità di Chromium 110 più altri interessanti cambiamenti e miglioramenti.

Microsoft Edge: nuova versione Dev disponibile con tante novità

Tra le novità di maggior rilievo riportate nel changelog è il caso di segnarle la nuova funzione di blocco degli annunci per la versione per Android che consente di aggirare la pubblicità con una pressione prolungata. Inoltre, sempre su Android, adesso è possibile cambiare lo sfondo della pagina Nuova scheda.

Per le versioni di Edge per tutti i sistemi operativi, invece, è stato risolto il crash del browser relativo alla condizione di memoria insufficiente durante la visita di determinati siti per lo shopping online, quello relativo all’accesso non valido di un vettore sulle pagine Web e quello relativo a McAfee Drive Encryption.

È stato altresì risolto il problema con gli URL che non venivano aggiunti all’elenco consentito quando il riquadro a comparsa veniva ignorato sulla protezione da errori di battitura del sito Web, quello con la favicon che non si caricava correttamente durante l’installazione di un sito come app e sono stati rimossi i suggerimenti chiusi di recente dalla barra degli indirizzi in modo che ora persistano solo nella sessione corrente del navigatore.

Tuttavia, l'ultimo aggiornamento di Edge Dev dimostra anche che l'utilizzo di un canale di anteprima come browser principale non è l'idea migliore. Ci sono più segnalazioni di crash del browser e Microsoft ha già confermato il problema, promettendo di rilasciare una correzione necessaria il prima possibile.