Microsoft Edge supera l'11% della quota di mercato

Per Microsoft Edge le cose vanno particolarmente bene ultimamente. Stando infatti a quelli che sono i più recenti dati diffusi da Statcounter relativi al mercato dei browser desktop, il navigatore di casa Redmond predefinito di Windows 11 e Windows 10 continua a crescere e per la prima volta dal suo lancio ha superato l’11% della quota di mercato.

Microsoft Edge: market share all'11% per la prima volta

Andando più in dettaglio, la versione di Edge basata su Chromium ha guadagnato 0,31 punti, raggiungendo una quota di mercato dell’11,17%, mentre un anno fa era di circa il 9,52%, ragion per cui è stato registrato un aumento dell’1,65% su base annua.

A primeggiare, però, continua ad esserci Google Chrome, con una quota di mercato del 66,13%, al momento irraggiungibile da parte di qualsiasi competitor. In seconda posizione troviamo quindi Edge, mentre al terzo posto c’è Safari che, sebbene sia disponibile solo per i dispositivi a marchio Apple, detiene una quota di mercato di tutto rispetto del 9,2%.

A seguire ci sono Firefox, che occupa la quarta posizione in classifica con una quota di mercato del 7,1%, e Opera, che si piazza al quinto posto con una quota del 3,3%.

In merito a Internet Explorer, l’ormai vetusto e dismesso navigatore dell’azienda di Redmond, circa lo 0,77% di tutti gli utenti presenti nel mondo continua a usarlo in maniera imperterrita. Alcuni, infatti, non vogliono o non posso dire addio allo storico browser, nonostante i continui sforzi da parte di Microsoft di sostituirlo con Edge, che tra l’altro offre pure una modalità Internet Explorer integrata.