Microsoft Edge: script può disattivare funzionalità non necessarie

Microsoft Edge è tra i migliori browser in circolazione. Tuttavia, il suo ricco set di funzionalità potrebbe sembrare un po’ travolgente, anche per gli utenti esperti. Sebbene sia possibile personalizzare Edge nelle sue impostazioni, molte parti del browser sono configurabili solo tramite policy, cosa che molti utenti ignorano. Fortunatamente, è stato rilasciato uno script di terze parti in grado di automatizzare determinate policy per attivare o disattivare funzionalità specifiche. Questo script open source si chiama MSEdge Tweaker ed è scaricabile da GitHub. La prima versione consente di disattivare l'esperienza iniziale, la schermata iniziale, l'importazione di dati da altri browser all’avvio e altro ancora. L'elenco completo delle policy attualmente supportate comprende anche la possibilità di disabilitare l'accesso al browser e ai servizi di sincronizzazione, la funzionalità delle raccolte, la barra laterale di Edge, l'assistente allo shopping, i link sponsorizzati nella pagina “Nuova scheda” e il banner interno nella pagina Informazioni.

Microsoft Edge: non è possibile annullare le modifiche di MSEdge Tweaker

Secondo la descrizione GitHub del progetto, lo sviluppatore prevede di implementare più opzioni e policy nei futuri aggiornamenti. Bisogna comunque tenere presente che l'utilizzo dei criteri per la configurazione di Microsoft Edge e delle sue funzionalità fa sì che quest'ultimo mostri un banner con un messaggio che il browser è gestito dall’organizzazione dell’utente. Inoltre, al momento, non è possibile annullare le modifiche. È possibile aggirare questo problema aprendo lo script nel Blocco note, controllando quali chiavi di registro vengono create o modificate da ciascuna opzione. Da qui è possibile ripristinarle manualmente nel registro di sistema.

Come accennato in precedenza, gli utenti che desiderano provare lo script MSEdge Tweaker possono scaricarlo facilmente da GitHub. Dopo aver estratto i file in una cartella, basterà eseguire il file MSedgeTweaker.cmd come amministratore. Fatto ciò, non resterà che selezionare le funzionalità desiderate dall'elenco dei criteri disponibili.