Microsoft Edge: ora si può ridimensionare la barra laterale

Oltre un anno fa Microsoft ha introdotto la barra laterale sul suo browser Edge, una feature che è risultata essere particolarmente apprezzata dagli utenti. Da allora la barra laterale è stata soggetta a varie modifiche, l’ultima delle quali è quella rilevata e comunicata nelle ore addietro da un utente su Reddit.

Microsoft Edge: ridimensionamento per la barra laterale

Stando a quanto segnalato, adesso Microsoft sta permettendo agli utenti di ridimensionare a piacere la barra laterale di Edge. La novità è stata scovata nell’ultimo aggiornamento della versione Canary del browser, ma non è accessibile a tutti, motivo per cui potrebbe darsi che l’azienda di Redmond abbia deciso di effettuare un rollout in maniera controllata.

Ad ogni modo, per usufruire della novità non occorre attivare alcuna opzione apposita nelle impostazioni del navigatore, ma si tratta di un’opzione attiva in maniera predefinita per coloro per i quali Microsoft ha scelto di renderla disponibile.

Chi visualizza la barra laterale può quindi ridimensionarla passando il puntatore del mouse sullo spazio che separa il contenuto della pagina dal riquadro di quest’ultima. Così facendo, comparirà una doppia freccia che consentirà di ridimensionare il riquadro.

Va tuttavia tenuto presente che sussistono delle limitazioni, come l’impossibilità di ridimensionare i riquadri Preferiti, Cronologia, Download e le raccolte, oltre che i riquadri di Outlook. Tutti gli altri siti e le app aggiunti, invece, sono perfettamente ridimensionabili. Ovviamente, però, si tratta di un comportamento che potrebbe essere soggetto a future modifiche.

Da notare che di recente Google ha iniziato a lavorare a una funzione simile per la barra laterale di Chrome, proponendo la visualizzazione dei risultati della ricerca, almeno per il momento.