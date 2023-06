Microsoft Edge: modalità di sicurezza avanzata per tutti

Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha provveduto a comunicare di voler rendere più sicuro il suo browser Edge, andando ad abilitare la modalità di sicurezza avanzata (Enhanced Security Mode) per tutti gli utenti a partire da luglio prossimo, invece che rendere la scelta facoltativa come lo è al momento. L’obiettivo è chiaramente quello di poter offrire un maggior grado di protezione in fase di navigazione.

Microsoft Edge: maggiore sicurezza da luglio

Andando più in dettaglio, la modalità di sicurezza avanzata, precedentemente nota con il nome di Super Duper Secure Mode, può essere abilitata nella sezione Sicurezza delle impostazioni relative a privacy, ricerca e servizi di Edge. A seconda delle personali esigenze, gli utenti possono decidere di attivare le opzioni Bilanciato e Rigido. Nel primo caso sono interessati solo i siti più visitati, mentre nel secondo caso sono coinvolti tutti i siti.

A partire da luglio prossimo, però, la funzionalità verrà attivata per default con l’opzione Bilanciato su Windows, macOS, Linux e i sistemi ARM. In questo modo, si riduce la superficie di attacco, disattivando la compilazione JIT (Just-In-Time) del codice JavaScript, la quale permette di incrementare le prestazioni, ma le vulnerabilità presenti nel codice vengono sfruttate dai cybercriminali per distribuire malware.

Da tenere presente che la funzionalità consente di abilitare due protezioni aggiuntive: Hardware-enforced Stack Protection e Arbitrary Code Guard (ACG).

Ovviamente, agli utenti viene concessa la massima liberà per la la creazione di blacklist e whitelist in cui inserire i siti per i quali la modalità di sicurezza avanzata deve venire disabilitata o abilitata.