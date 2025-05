Microsoft Edge introduce la traduzione dei PDF in oltre 70 lingue

Settanta lingue diverse, un'unica tecnologia, zero complicazioni. È questa l'essenza della nuova funzionalità di traduzione dei PDF integrata in Microsoft Edge, presentata durante la conferenza Microsoft Build 2025. Il browser di Redmond si evolve per rispondere a una delle sfide più comuni quotidiane: la gestione di documenti in lingue straniere. Si tratta di una novità che va incontro e numerose esigenze anche in ambito lavorativo e amministrativo, semplificando e velocizzando un processo di fondamentale importanza e utilità.

Traduzione istantanea a portata di clic

Il meccanismo è sorprendentemente semplice: quando un utente apre un documento PDF in Microsoft Edge, può attivare la traduzione tramite un'icona nella barra degli indirizzi. Dopo aver selezionato la lingua desiderata tra le oltre 70 disponibili, il sistema elabora rapidamente l'intero documento. Una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di salvare la versione tradotta come nuovo file PDF, facilitando la condivisione con collaboratori internazionali.

Tecnologia all'avanguardia dietro le quinte

Sebbene Microsoft non abbia divulgato i dettagli tecnici specifici, è ragionevole supporre che questa funzionalità sfrutti avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, probabilmente derivati dalle stesse tecnologie già implementate nel traduttore Microsoft.

Per il momento, questa innovazione è disponibile esclusivamente agli iscritti al programma Canary Build, ma la distribuzione al pubblico generale è prevista entro il prossimo mese, confermando l'impegno dell'azienda nell'offrire strumenti accessibili e pratici.

Trasformazione del workflow quotidiano

L'impatto di questa funzionalità potrebbe essere particolarmente significativo per professionisti, ricercatori e studenti che regolarmente si confrontano con materiale in lingue straniere. In ambiti come quello accademico, legale o commerciale, dove la comprensione rapida e precisa di documenti internazionali è cruciale, Microsoft Edge diventa uno strumento indispensabile.

Questa innovazione rappresenta l'ennesima dimostrazione di come Microsoft stia integrando l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti per semplificare attività quotidiane complesse, rendendo la tecnologia un alleato sempre più prezioso in un mondo lavorativo sempre più interconnesso.