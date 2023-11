Microsoft Edge: in arrivo funzione di traduzione dei video

Microsoft Edge ha recentemente introdotto una nuova funzionalità innovativa nella sua versione Canary, ovvero la traduzione dei sottotitoli nei video. Questa nuova funzione è stata scoperta da alcuni utenti, i quali hanno prontamente pubblicato degli screenshot e dei brevi video sui propri account X per mostrarne il funzionamento. Come riportato dall’utente Leopeva64 su X, quando si passa il mouse sopra un video, appare un nuovo pulsante "Traduci". Inizialmente, cliccando su questo pulsante non si attiva alcuna azione. Tuttavia, in un successivo messaggio, ha mostrato un piccolo aggiornamento. Passando con il mouse sul tasto si attiva infatti un menu a tendina per la selezione della lingua. Attualmente, Edge dovrebbe supportare la traduzione video in quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo. Dal momento che si tratta di una funzione in fase di test, è probabile nei prossimi giorni vengano aggiunte nuove lingue alla lista, tra cui l’italiano.

It seems that video translation in Edge will initially support four languages, in Canary Microsoft has added a combobox to choose the language, the translation itself doesn't seem to work yet:https://t.co/qgVucZ7Tne

.https://t.co/4xH7ts99gQ pic.twitter.com/2VjUxwa0Xj — Leopeva64 (@Leopeva64) November 9, 2023

Microsoft Edge: aggiornata la descrizione di “Auto Picture-in-Picture”.

Parallelamente all’arrivo della traduzione dei video, Microsoft avrebbe anche apportato modifiche alla descrizione di una funzionalità minore all'interno di Edge. Si tratterebbe di “Auto Picture-in-Picture”. I video, infatti, passano automaticamente in modalità Picture in Picture quando gli utenti passano da una app all'altra e non quando questi navigano tra schede o finestre. L’aggiunta di questa descrizione fornisce una comprensione più chiara di come funzioni “Auto Picture-in-Picture”.

L’azienda di Redmond sta cercando nuovi modi per portare più utenti ad abbandonare Google Chrome ed utilizzare Microsoft Edge. L'introduzione della traduzione dei sottotitoli nei video è un passo avanti significativo, che promette di rendere i contenuti più accessibili a un pubblico globale e diversificato (una volta che questa sarà completamente funzionante). Microsoft dovrebbe rilasciare questa funzione nel 2024, anche se non è ancora chiaro quando. Edge, che già ha tentato gli utenti con l’introduzione dell’AI di Bing Chat, riuscirà a superare Chrome per numero di utenti o, nonostante gli sforzi, è destinato a rimanere sempre un passo indietro?