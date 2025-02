Microsoft Edge disattiva uBlock Origin e altre estensioni MV2

Brutte notizie per gli utenti che utilizzano l'estensione uBlock Origin in Google Chrome o Microsoft Edge. Qualche giorno fa, gli utenti hanno notato che Google aveva iniziato a disabilitare uBlock Origin e altre estensioni basate su Manifest V2. Tale strategia fa parte della migrazione a Manifest V3. Ora, Microsoft Edge sembra seguire l'esempio di Google. L'ultima versione di Edge Canary ha iniziato a disabilitare le estensioni basate su Manifest V2 con il seguente messaggio: "Questa estensione non è più supportata. Microsoft Edge consiglia di rimuoverla". Sebbene il browser disattivi le vecchie estensioni senza chiedere, è comunque possibile riattivarle cliccando su "Gestisci estensione".

A questo punto, non è del tutto chiaro cosa stia succedendo. Google ha iniziato a eliminare gradualmente le estensioni Manifest V2 a giugno 2024. Inoltre, l’azienda ha una chiara tabella di marcia per il processo. Il sito ufficiale di Microsoft, tuttavia, indica ancora "TBD", quindi le date esatte non sono ancora note. Ciò porta ad alcune speculazioni sul fatto che la situazione faccia parte dei "cambiamenti inaspettati" provenienti da Chromium. In ogni caso, prima o poi, Microsoft abbandonerà le estensioni basate su MV2, quindi bisogna aspettarsi che Microsoft faccia luce sui suoi piani.

Microsoft Edge: uBlock Origin ancora disponibile tra i plugin

È necessario ricordare che tale modifica non sembra influenzare la versione stabile di Edge o i canali Beta/Dev. Per ora, solo le versioni Canary disattivano uBlock Origin e altre estensioni MV2, lasciando agli utenti un modo per riattivarle. Inoltre, uBlock Origin è ancora disponibile nello store dei componenti aggiuntivi di Microsoft Edge, che ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento.

Ad agosto 2024, quando Google ha iniziato a segnalare uBlock Origin come non supportato, il creatore dell'estensione è intervenuto e ha consigliato agli utenti di passare a uBlock Origin Lite, un'estensione basata su Manifest V3, e di accettare alcune delle sue limitazioni. Un'altra opzione è passare a Firefox. Mozilla ha recentemente annunciato i suoi piani per mantenere funzionanti le estensioni Manifest V2, tra cui uBlock Origin. Ora, gli utenti possono passare a un browser che supporta ancora le estensioni MV2 o passare a ad blocker basati su MV3. Ovviamente, non tutte le estensioni MV2 hanno versioni "più moderne". Per molti utenti Microsoft Edge, passare a Firefox o a un altro browser con supporto MV2 sarà l'unica opzione per mantenere funzionanti le vecchie estensioni.