Microsoft Edge Dev 137: nuove funzionalità e miglioramenti

La nuova versione di sviluppo di Microsoft Edge Dev, identificata come Edge Dev 137, rappresenta un passo avanti significativo per il browser di Microsoft. Questa build, disponibile per gli utenti del programma Insider su Windows, macOS, Linux e Android, introduce nuove funzionalità, risolve bug critici e ottimizza l’interfaccia utente, con il rilascio stabile previsto per maggio 2025.

Con Edge Dev 137, Microsoft continua a spingere verso un’esperienza di navigazione più fluida e personalizzabile. Tra le principali novità, spicca l’introduzione di una nuova riga di pulsanti nell’applicazione di ricerca delle schede nella Web UI, progettata per semplificare la gestione delle schede aperte. Questo miglioramento punta a rendere il multitasking più intuitivo e veloce per gli utenti.

La nuova versione non si limita alle nuove funzionalità, ma affronta anche problemi tecnici di lunga data. Ad esempio, sono stati risolti i crash su Android e iOS causati dal cambio di tema o dalla modifica della posizione della barra degli indirizzi. Su iOS, è stata migliorata la funzione di lettura ad alta voce dei PDF, che ora si disattiva correttamente all’uscita dalla modalità. Su Android, invece, sono stati risolti bug legati all’icona di chat e al pulsante di aggiornamento nella casella di ricerca.

Novità anche per macOS

Anche l’estetica del browser ha ricevuto attenzione. Microsoft ha modificato il colore della schermata di caricamento nel widget Game Assist e ha corretto problemi relativi alla barra dei Preferiti. Questi interventi estetici mirano a migliorare la coerenza visiva e l’esperienza complessiva dell’utente.

Gli utenti macOS non sono stati dimenticati: è stato risolto un problema che impediva il caricamento degli avatar nella schermata di selezione dell’account. Questo dimostra l’impegno di Microsoft nel fornire una navigazione omogenea su tutte le piattaforme.

Per chi desidera testare subito le novità, Edge Dev 137 è disponibile per il download sul sito ufficiale di Microsoft. Nel frattempo, la versione precedente (136), attualmente in fase Beta, è destinata al rilascio nel canale Stable durante la prima settimana di maggio 2025.