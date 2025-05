Microsoft: dal Build 2025 arrivano grosse novità e funzioni per gli sviluppatori

Microsoft, durante l'evento Build 2025, ha presentato una serie di strumenti e funzionalità avanzate per ottimizzare l'ecosistema di sviluppo. Tra le novità più rilevanti troviamo diversi strumenti completamente rinnovati, tre funzionalità innovative e un negozio digitale completamente riprogettato, pensati per semplificare e potenziare il lavoro quotidiano degli sviluppatori.

WinGet Configuration

Una delle innovazioni principali è rappresentata da WinGet Configuration, una soluzione che consente di replicare interi ambienti di sviluppo attraverso un unico comando. Grazie a questa tecnologia, gli sviluppatori possono catturare lo stato del sistema, comprese applicazioni, pacchetti e impostazioni, in un file di configurazione facilmente trasferibile su altri dispositivi. La compatibilità con Microsoft Desired State Configuration (DSC V3) garantisce che anche le configurazioni specifiche delle applicazioni vengano preservate, offrendo un livello di flessibilità e personalizzazione senza precedenti.

Interfaccia più ricca

L'interfaccia di Windows, inoltre, si arricchisce con la nuova sezione Advanced Windows Settings, che sostituisce la vecchia pagina "For Developers" e l'app Dev Home. Questa area avanzata offre un accesso semplificato alle impostazioni per sviluppatori, integrando funzionalità native come l'accesso diretto a GitHub all'interno dell'Esplora File di Windows. Questo aggiornamento mira a centralizzare e rendere più accessibili le risorse necessarie per lo sviluppo software.

Integrazione con PowerToys

Tra le novità spicca anche la Command Palette, una nuova funzionalità recentemente integrata in PowerToys. Questo launcher avanzato consente di accedere rapidamente a comandi, applicazioni e flussi di lavoro, rappresentando un'alternativa potente e versatile rispetto alle limitazioni di Windows Search. Gli sviluppatori possono ora navigare e gestire i loro strumenti con maggiore efficienza, migliorando la produttività complessiva.

Introdotto "Edit"

Un'altra aggiunta interessante è Edit, il nuovo editor di testo progettato per il terminale. Questo strumento consente di apportare modifiche rapide ai file direttamente dalla riga di comando, senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. Microsoft ha annunciato che il codice sorgente di Edit sarà presto disponibile su GitHub, e lo strumento sarà integrato nelle build di anteprima di Windows 11, rendendolo un'opzione essenziale per gli sviluppatori che lavorano frequentemente con il terminale.

Novità per il Microsoft Store

Infine, il Microsoft Store ha ricevuto un'importante revisione per migliorare l'esperienza degli sviluppatori. Tra le nuove funzionalità spiccano procedure semplificate per la creazione di account, strumenti avanzati per il monitoraggio delle performance delle applicazioni e opzioni di promozione più efficaci. Questi aggiornamenti sono stati progettati per supportare gli sviluppatori nel massimizzare la visibilità e il successo delle loro applicazioni.