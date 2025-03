Pochi giorni fa, è emersa la notizia che Microsoft Copilot aiuta gli utenti a piratare Windows 11. Invece di generare chiavi di attivazione, Copilot ha offerto alle persone script di terze parti che potevano attivare Windows 11 in soli due clic. Microsoft si preoccupa davvero della pirateria di Windows. Proprio per questo motivo ha rapidamente risolto il problema. Ora, se un utente dovesse chiedere a Microsoft Copilot un collegamento agli script di attivazione, l’AI restituisce una nuova risposta: “Non posso aiutarti. L'attivazione di Windows 11 tramite script non autorizzati è illegale e viola i termini di servizio di Microsoft. È sempre meglio utilizzare metodi legittimi per attivare il software per assicurarti di ricevere aggiornamenti e supporto adeguati. Se hai bisogno di aiuto per l'attivazione di Windows 11, puoi visitare la pagina di supporto ufficiale di Microsoft per ricevere indicazioni”.

Microsoft Copilot: AI non offrirà più chiavi di attivazione anche per vecchi sistemi

Ogni tentativo di discutere o convincere Microsoft Copilot a riconsiderare la proposta non produce alcun risultato. ChatGPT si rifiuta anche di fornire assistenza, e lo stesso vale per le vecchie versioni di Windows, come Windows 95 o Windows XP. Alcuni utenti una volta sono riusciti a ingannare ChatGPT per generare chiavi di attivazione. Tuttavia, adesso ciò non è più possibile. I termini e i servizi di Microsoft si applicano ancora anche a software molto vecchi. Pertanto, coloro che vogliono attivare Windows 11 senza pagare un centesimo a Microsoft dovranno ricorrere ad altri stratagemmi, naturalmente illegali.

Alcuni ex ingegneri di Windows affermano che a Microsoft non importa di quegli attivatori. Tuttavia, avere un proprio prodotto che raccomanda la pirateria è una cosa diversa. Quindi, l'azienda ha deciso di risolvere il problema di Microsoft Copilot in pochissimo tempo. Infine, per quanto riguarda le altre novità di Copilot, l’azienda di Redmond ha recentemente lanciato l'app Copilot per macOS e ha reso Copilot Voice e Think Deeper disponibili gratuitamente a tutti gli utenti.