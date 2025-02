Microsoft conferma nuova condivisione file in Windows 11

Microsoft sta lavorando a una nuova funzionalità che consente di trascinare i file nella parte superiore dello schermo sul desktop o su Esplora file e condividerli tramite Outlook, Phone Link e altre app. L'azienda ha confermato la funzionalità dopo che è trapelata all'inizio di febbraio. La scorsa settimana ha segnato l'arrivo di due nuove build di anteprima (Dev e Beta). Tra le varie novità vi è la funzionalità in Snipping Tool che include l'OCR a schermo intero e le capacità di ritaglio video. Tuttavia, l'aggiornamento del canale Beta sperimenta anche una nuova interfaccia utente di condivisione file per il sistema operativo.

La nuova interfaccia utente di condivisione file è stata individuata per la prima volta in un'anteprima trapelata. Nelle scorse ore, Microsoft ha finalmente confermato che sta effettivamente lavorando a una nuova funzionalità di trascinamento della selezione per la condivisione. Questa funzionalità è in fase di distribuzione graduale, quindi non arriverà subito agli utenti finali.

Microsoft: come funziona la nuova modalità di condivisione su Windows 11

La nuova condividere dei file in Windows 11 è molto semplice. Chi utilizza, Windows Share, adesso deve cliccare sul pulsante Condividi nella barra superiore di Esplora file, che apre la finestra di condivisione di Windows. Adesso, invece, è possibile trascinare direttamente il file verso la parte superiore della finestra di Esplora file. comparirà un tray fluttuante. Questo mostrerà le opzioni di condivisione disponibili sul PC. Ad esempio, trascinando un video, vengono suggeriti l'app Outlook e un'icona Altro. Se si sceglie l'app suggerita, questa si aprirà con la relativa finestra di condivisione.

Se si sceglie l'app suggerita, questa si avvierà automaticamente per la condivisione. Tuttavia, se si desidera utilizzare un'altra modalità, basta trascinare il file sull'icona Altro per forzare l'apertura della finestra di dialogo Condivisione di Windows. Da notare anche che la barra di scorrimento appare anche se si utilizza File Explorer in modalità ingrandita.

Oltre a questa sottile modifica dell'interfaccia, gli utenti vedranno presto vedrai i due nuovi layout del menu Start. La sezione Tutte le app avrà due nuove modalità, Griglia e Categoria. Una mostra le icone nella griglia e usa lo spazio orizzontale che prima era sprecato per mostrare ogni app una sotto l'altra. Allo stesso modo, il layout Categoria combina le icone delle app in cartelle predefinite con una piccola animazione. Ci sono anche cartelle di sottocategorie all'interno di ogni cartella, il che è un bonus per riordinare la sezione, altrimenti disordinata, Tutte le app. Anche la nuova interfaccia utente di tutte le app del menu Start è in modalità di distribuzione graduale e potrebbe essere lanciata per tutti nelle prossime settimane.