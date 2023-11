Microsoft conferma bug dell’Assistente vocale in Windows 11

L’Assistente vocale di Windows (Narrator in inglese) è uno strumento di lettura dello schermo che aiuta gli utenti ipovedenti a navigare nel sistema operativo. Recentemente era stato riscontrato un problema che impediva l’avvio di questo assistente durante l’installazione del sistema Windows 11. Con una nota sul proprio blog ufficiale, l’azienda di Redmond ha poi confermato che l'utilizzo del supporto fisico o dell’ISO di Windows 11 versione 23H2 per l’installazione del sistema potrebbe comportare l'avvio dell'Assistente vocale senza risposta, anche se il componente è presente nel supporto di installazione.

Microsoft: bug dell’Assistente vocale solo durante l’installazione

Come già accennato, il problema riscontrato da Microsoft su Windows 11 23H2 non si verifica quando il sistema viene installato utilizzando Windows Update su un dispositivo in cui è già presente Windows 10 o Windows 11. L’azienda ricorda inoltre che l’azienda ricorda che questo bug si verifica solo durante l'installazione. Una volta completata, Narrator dovrebbe continuare a funzionare come previsto. Con un ulteriore messaggio pubblicato nella documentazione ufficiale di Windows, Microsoft ha poi aggiunto che sta già lavorando ad un nuovo supporto di installazione di Windows 11 23H2 per consentire agli utenti bisognosi di utilizzare l'Assistente vocale durante l'installazione. Microsoft Narrator può essere attivato tramite la scorciatoia da tastiera CTRL + Windows + Invio. In alternativa, si può attivare cliccando su Start, Tutte le app, Accessibilità e, infine, Assistente vocale. Per terminare la lettura ad alta voce, basterà semplicemente premere la scorciatoia CapsLock + ESC.

L’azienda di Redmond nel prossimo futuro introdurrà una nuova tecnologia, in partnership con l’app Be My Eyes. Questa sfrutterà l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti ipovedenti. La funzionalità Be My AI dell'app utilizza il modello GPT-4 di OpenAI per generare una descrizione testuale di un'immagine catturata dall'utente nel suo Microsoft Disability Answer Desk, un servizio che gestisce le chiamate di assistenza clienti.